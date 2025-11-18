Здебільшого це велетенські черги, а також і чимала вартість квитків. А проте є спосіб уникнути бодай другого, і 24 Канал із посиланням на Musei Vaticani розповість про це докладніше.
Безплатний вхід у музей Ватикану: коли і як скористатися?
Як зазначає Through Eternity, щороку Ватикан відвідують понад 5 мільйонів людей. Це приголомшливий досвід, але щоб здобути його, треба мати чіткий план дій та певні знання.
Існує кілька варіантів, як потрапити у музей Ватикану безплатно. Перш за все, без грошей це можливо у кожну останню неділю місяця (крім великих релігійних свят). А ще у Всесвітній день туризму, 27 вересня, вхід також безплатний.
Але зауважте, у безплатні дні людей тут значно більше, ніж у звичайні, і години роботи скорочені – останній вхід о 12:30 (перебувати можна до 14 години). Туристам доводиться стояти у довгих чергах, навіть кілька годин.
Додаткова халепа в тім, що на безплатні дні не можна бронювати квитки онлайн. Що ж робити? Вихід один – хоча відкривається Ватикан о 9, прийти туди краще вже о 7 та зайняти чергу.
Зауважте, якщо ви хочете піти шляхом відвідування Ватикану у звичайний день, але й бодай щось зекономити й менше стояти у черзі – знайте, що і це можливо. Треба прийти туди ближче до закриття і купити квиток у касі, а не онлайн, тоді він обійдеться трохи дешевше, 20 євро замість 25.
Варто також знати, що для дітей до 6 років вхід завжди безплатний. І ще працівники культурних закладів та науковці можуть зайти без грошей, але треба подбати заздалегідь про спеціальний дозвіл.
До слова, вхід до Собору Святого Петра, що є частиною комплексу Ватикану, є безплатним у будь-який час, окрім купола – туди треба придбати окремий квиток. І, звісно, якщо ви плануєте екскурсію – безплатних варіантів не буде.
Які ще відомі туристичні магніти Риму варто побачити?
Безперечно, це всім відомий Колізей – символ античного Риму. Тут, до слова, туристам пропонують інноваційні аудіогіди з доповненою реальністю, що оживляють історію гладіаторських боїв та давніх подій.
А ще фонтан Треві – одна з найпопулярніших пам'яток Риму, відома серед іншого традицією кидати монетку на щастя. Фонтан підсвічують вечорами, що створює особливу романтичну атмосферу для туристів і фотографів.
І не забудьте зазирнути у замкову щілину на Авентині. Вона створена в XVIII столітті та є справжнім феноменом римських туристичних маршрутів. І ви побачите крізь неї панораму трьох країн – Італії, Ватикану та Мальтійського ордену.