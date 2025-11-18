Здебільшого це велетенські черги, а також і чимала вартість квитків. А проте є спосіб уникнути бодай другого, і 24 Канал із посиланням на Musei Vaticani розповість про це докладніше.

Безплатний вхід у музей Ватикану: коли і як скористатися?

Як зазначає Through Eternity, щороку Ватикан відвідують понад 5 мільйонів людей. Це приголомшливий досвід, але щоб здобути його, треба мати чіткий план дій та певні знання.

Існує кілька варіантів, як потрапити у музей Ватикану безплатно. Перш за все, без грошей це можливо у кожну останню неділю місяця (крім великих релігійних свят). А ще у Всесвітній день туризму, 27 вересня, вхід також безплатний.

Але зауважте, у безплатні дні людей тут значно більше, ніж у звичайні, і години роботи скорочені – останній вхід о 12:30 (перебувати можна до 14 години). Туристам доводиться стояти у довгих чергах, навіть кілька годин.

Додаткова халепа в тім, що на безплатні дні не можна бронювати квитки онлайн. Що ж робити? Вихід один – хоча відкривається Ватикан о 9, прийти туди краще вже о 7 та зайняти чергу.

Зауважте, якщо ви хочете піти шляхом відвідування Ватикану у звичайний день, але й бодай щось зекономити й менше стояти у черзі – знайте, що і це можливо. Треба прийти туди ближче до закриття і купити квиток у касі, а не онлайн, тоді він обійдеться трохи дешевше, 20 євро замість 25.

Особливості безплатного відвідування Ватикану: дивіться відео guideromeua

Варто також знати, що для дітей до 6 років вхід завжди безплатний. І ще працівники культурних закладів та науковці можуть зайти без грошей, але треба подбати заздалегідь про спеціальний дозвіл.

До слова, вхід до Собору Святого Петра, що є частиною комплексу Ватикану, є безплатним у будь-який час, окрім купола – туди треба придбати окремий квиток. І, звісно, якщо ви плануєте екскурсію – безплатних варіантів не буде.

