Насправді це найвідоміша замкова щілина світу, а розташована вона у дверях Мальтійського ордену. І 24 Канал із посиланням на GetYourGuide розповість про неї докладніше.

Чому замкова щілина на Авентині стала легендою для туристів?

Італійською найвідомішу замкову щілину світу називають Buco della serratura dell'Ordine di Malta (це буквально "замкова щілина Мальтійського ордену") або Buco della serratura dell’Aventino ("замкова щілина Авентину"). У туристичних довідниках часто фігурує також як Il Buco di Roma sul Colle Aventino – "замкова щілина Риму на Авентині".

Щоб знайти її, треба піднятися на пагорб Авентин на Piazza dei Cavalieri di Malta. А там зорієнтуватися легко – адже до щілини майже постійно довжелезні черги. Щороку тут шикуються люди з усього світу, щоб зазирнути у крихітний отвір.

А все тому, що за ним відкривається легендарна панорама. В одному кадрі – купол Святого Петра, обрамлений ідеально підстриженою алеєю саду Пріорату, і краєвиди трьох країн – це Суверенний Мальтійський Орден (хоч це і не країна у класичному сенсі, але суверенна юрисдикція), Італія та Ватикан.

Зауважимо, історія Мальтійського ордену на Авентині сягає X століття, але сама щілина – це витвір XVIII століття. Тоді для посольства ордену облаштували парк і вхідні двері з таємничим отвором.

Замкова щілина між трьома державами: дивіться відео JamesLucasIT

Як зазначає портал Order of Malta, точно невідомо, чи саме такий ефект задумував архітектор Джованні Батіста Піранезі, але навряд це був збіг обставин. Скажімо, саме за втручання Піранезі два ряди дерев за щілиною замінили лавром, у такий спосіб і створивши ефект телескопа.

Зрештою щілина перетворилася на фотомагніт, там кожен гість намагається зафіксувати краєвид на Ватикан у досконалій зеленій рамці. Це один з найнезвичайніших римських ритуалів для туристів з усього світу.​

