Воно ще відоме як Місто води, і містить цілу низку цікавинок. 24 Канал із посиланням на Turismo Roma розповість про нього докладніше.

Дивіться також Фонтан Треві приховує цікавинку, про яку мало хто знає – особливо привабливу для закоханих

Vicus Caprarius: що слід знати про підземелля фонтану Треві у серці Риму?

Цю археологічну зону у серці Риму відкрили лише наприкінці XX століття. Це сталося під час реконструкції старого кінотеатру Треві у 1999 році – роботи тоді несподівано зупинили, бо археологи вирішили дослідити дивні фундаменти та ходи під центром міста.

Зараз це місце називають Vicus Caprarius, Місто води. Як пише офіційний сайт локації, розташоване воно на глибині понад 9 метрів відносно нинішнього рівня дороги. Для огляду доступні приблизно 350 квадратних метрів підземель, а стандартна ціна за візит сюди у 2025 році – 4 євро.

Під фонтаном Треві приховане справжнє підземне місто: дивіться відео guideromeua

Усередині можна побачити справжні лабіринти римських проходів, фрагменти житлових домусів імперської епохи, ба навіть фундамент акведука Aqua Virgo, який від 19 року до нашої ери постачав воду фонтану Треві.

Також тут знайшли стародавній водозбірний басейн, мармурові статуї, монети, мініатюрні ідоли та навіть знамените обличчя Александра Геліоса. Відтак Vicus Caprarius ілюструє багатовікові прошарки історії Риму, а з експозиції можна детально відчути атмосферу епохи Нерона, великих пожеж та готських вторгнень.

У Vicus Caprarius діють маршрути для груп, сімей, щоденні екскурсії, а в частині приміщень – тематичні виставки. Відвідування цієї локації – це не банальна екскурсія, а справжня мандрівка в часі завдяки підземеллям, де на кожному камені – сліди імператорів, битв і буднів Римської імперії.

Який вигляд має справжній Vicus Caprarius: дивіться відео Giadzy

Які ще визначальні туристичні магніти Риму варто побачити?