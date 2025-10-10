Зараз тунель доступний для громадськості. Але, яким же було його справжнє призначення в античні часи, розповідає 24 Канал з посиланням на DailyMail.

Читайте також Інтерес зріс на 551%: новий серіал Netflix зробив це місто "жертвою" туристів

Що за секретний тунель знайшли у Колізеї?

Археологи розкопали прихований тунель, який, як вважають, слугував підземним VIP-ходом для римських імператорів, що дозволяв їм непомітно залишати арену.

Зараз довжина тунелю становить близько 55 метрів, але два тисячоліття тому він був довшим, однак частину його було втрачено під час прокладання каналізаційних труб 100 років тому.

Цей прохід з'єднується з імператорською ложею, головним місцем для глядачів, розташованим на південній трибуні Колізею. Конструкція тунелю дозволяла імператорам виходити непоміченими, а також, як вважається, полегшувала відвідування гладіаторів перед їхніми боями в розташованому неподалік Ludus Magnus, відомій школі підготовки гладіаторів.

В Колізеї відкрили для туристів секретний тунель / Фото Unsplash

Тунель назвали на честь одного з римських імператорів, який, імовірно, ним користувався, – імператора Коммода, одного з найменш ефективних правителів імперії, який, як відомо, сам брав участь у боях на арені.

Коммод не володів необхідним авторитетом, щоб почуватися комфортно як імператор – занадто молодий, не володів достатніми військовими досягненнями, не був видатним оратором, – тому він намагався компенсувати це показною демонстрацією мужності,

– розповів доктор Ендрю Сіллетт з Оксфордського університету.

Як відвідати Колізей у Римі?

Римський Колізей є однією з найвідоміших історичних пам'яток у всьому світі. Кожен турист прагне хоча б раз побувати там, і така можливість є – екскурсія, пише Get your guide.

Переживіть історію в Колізеї, розглядаючи античну інженерію зблизька.

Прогуляйтеся Римським форумом, центром давньоримського життя.

Підійміться на Палатинський пагорб, щоб насолодитися панорамним видом на легендарне Вічне місто.

Ознайомтеся з великою колекцією артефактів у Музеї Римського форуму.

Які туристичні локації Риму переоціненні?