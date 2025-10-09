Так, черговою жертвою кінотуризму ризикує стати столиця Ірландії – все через серіал "Будинок Гіннесів" на Netflix. Його вихід на екрани призвів до зростання відвідуваності Дубліна на 551%, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Як Дублін страждає від туристів?

Дублін готується до значного напливу туристів, яких приваблює новий серіал – він розповідає справжню історію ірландської родини, що стоїть за культовою пивоварнею Guinness.

Туристи штурмують Дублін через серіал "Будинок Гіннесів" / Фото Вероніка Гавриленко

У серіалі представлені визначні пам'ятки, зокрема історична брама Святого Джеймса та сховище Гіннеса, і, ймовірно вже зовсім скоро до цих локацій стікатимуться тисячі туристів. Однак потенційні відвідувачі повинні знати про проблеми, пов'язані з пересуванням дорогами Дубліна.

Згідно з останніми дослідженнями, місто посідає 5 місце у світі за складністю водіння, що спонукає автомобілістів бути обережними. З населенням близько 2,1 мільйона, Дублін приймає близько 6,6 мільйона іноземних туристів щороку.

Місто також посідає 10 місце у списку найбільш перевантажених міст світу за версією TomTom з рівнем заторів 47%. В середньому водії в Дубліні втрачають 155 годин на рік через затримки в русі, а типова 10-кілометрова поїздка займає майже 33 хвилини.



Дублін посідає 5 місце у світі за складністю водіння / Фото Вероніки Гавриленко

Що врахувати туристам на дорогах Дубліна?

Щоб допомогти туристам орієнтуватися на заплутаних дорогах Дубліна і запобігти потенційним проблемам, Кіт Хоуз, директор компанії Nationwide Vehicle Contracts, надав цінні поради, як ефективніше пересуватися містом:

спланувати карти маршруту до прибуття в Дублін;

завантажити офлайн-мапи;

використовувати річку Ліффі у своїх інтересах;

звертати увагу на схожі за звучанням назви вулиць, наприклад, "Кемден-стріт" і "Кемден-роу", щоб не заблукати.

Чи можна потрапити у пивоварню Guinness?

Так, здійснити екскурсію до Guinness Storehouse – легко, ба більше її відвідування є обов'язковим під час будь-якої подорожі до Дубліна. Вартість квитка – приблизно 1500 гривень з особи, повідомляє Get your guide.

Guinness Storehouse, що в самому серці пивоварні Гіннеса біля воріт Сент-Джеймс, є головним місцем для любителів пива та туристів. Розташований в історичній бродильній фабриці, цей 7-поверховий об'єкт зберігає багату спадщину всесвітньовідомого Guinness Stout.

Guinness Storehouse / Фото getyourguide

Екскурсія починається з прогулянки по сховищу Гіннеса, де гості можуть дізнатися про основні інгредієнти та складні процеси, які сприяють створенню культового "чорного напою". У сховищі також представлені різні відзначені нагородами рекламні кампанії та пам'ятні слогани, які визначали бренд протягом багатьох років.

Після вивчення більш ніж 250-річної історії пивоваріння гості можуть завершити екскурсію в барі Gravity, де вони можуть насолодитися пінтою пива Guinness, насолоджуючись приголомшливим 360-градусним видом на Дублін.

