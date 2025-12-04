Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на BBC.

Чому Мальдіви стали доступнішими? Та чи це правда так?

Раніше Мальдіви були курортом лише для ультрабагатих, але зараз країна відкриває туризм для більш широкого кола мандрівників. Завдяки урядовим реформам, місцеві жителі можуть відкривати гостьові будинки на населених островах.

Зараз на 90 островах працюють понад 1200 гостьових будинків, що дозволяє туристам відчути повсякденне життя країни та підтримати місцеву економіку.



Мальдіви тепер не такі дорогі, як раніше / фото Yorkshire Post

Наприклад, на острові Тодду є гостьовий будинок Serene Sky, де подають свіжу рибу та домашні страви, а життя там йде без поспіху: велосипеди замість автомобілів і поля кавунів вздовж берегів.

Або ж, курорт середнього класу Sun Siyam Olhuveli на Південному атолі Мале. Тут сім'ї можуть поєднати комфорт і стійку розкіш: вілли, басейни, екологічні ініціативи, заходи для дітей і дослідження рифів. Курорт підтримує програму Sun Siyam Cares, де гості допомагають прибирати пляжі, садити корали та уникати одноразових пластиків.

Мальдіви за останні десять років значно збільшили доступні варіанти проживання: кількість гостьових будинків зросла на 54 відсотки з 2019 року після скасування урядом заборони на них у 2009 році, пишеться на сайті Mastercard Services.

У 2023 році Мальдіви прийняли рекордні 1,88 мільйона туристів. Попит на гостьові будинки зріс більш ніж на 40 відсотків рік до року, тоді як заповнюваність розкішних курортів впала на 4 відсотки.

Також кількість доступних середніх за ціною готелів зросла на 20 – 25 відсотків рік до року, перевищивши пропозицію розкішних варіантів.

