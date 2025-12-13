Речь идет о Castel Sant'Angelo – замке Сант-Анджело или Святого Ангела. И 24 Канал со ссылкой на Euronews расскажет о нем подробнее.

Где могли спрятаться римские понтифики во время нападений врагов?

Замок Святого Ангела был укрепленным убежищем римских пап, способным выдерживать осаду месяцами, даже годами. Он соединен с Ватиканом тайным коридором Passetto di Borgo длиной около 800 метров, по которому понтифики могли незаметно сбежать из Апостольского дворца в крепость во время угрозы.

Как отмечает castelsantangelo.org, сейчас люди посещают замок Сант-Анджело ради нескольких фишек. Это панорамный вид с террасы, расписанные фресками папские комнаты, легендарный Пассетто ди Борго и, собственно, крепость вокруг гробницы императоров.

Так, сначала сооружение задумали как мавзолей императора Адриана во II веке, но уже в IV – V веках добавили к оборонительной системе Рима. В средневековье замок усилили бастионами и стенами, а в 1277 году папа Николай III приказал проложить Passetto di Borgo, как раз и превратив Sant'Angelo в цитадель Святого Престола.

Этим тайным коридором римские папы спасались по меньшей мере дважды. Это, в частности, Климент VII во время разграбления Рима в 1527 году. И чуть раньше, в 1494 году, Александр VI Борджиа – во время восстания и когда французский король Карл VIII вошел в Рим и пошли слухи о его планах на штурм Ватикана.

В общем, на протяжении длительного времени крепость выполняла несколько ролей. Она была резиденцией, казной, тюрьмой, арсеналом и так далее. Внутри, соответственно, сохранились папские апартаменты с ренессансными фресками и парадными залами.

А рядом с ними – толстые стены, потайные ходы, казематы и бастионы с пушками, напоминающие о военном назначении комплекса. Сегодня эта крепость, что стерегла Ватикан, является национальным музеем.

