Речь идет о Castel Sant'Angelo – замке Сант-Анджело или Святого Ангела. И 24 Канал со ссылкой на Euronews расскажет о нем подробнее.
Где могли спрятаться римские понтифики во время нападений врагов?
Замок Святого Ангела был укрепленным убежищем римских пап, способным выдерживать осаду месяцами, даже годами. Он соединен с Ватиканом тайным коридором Passetto di Borgo длиной около 800 метров, по которому понтифики могли незаметно сбежать из Апостольского дворца в крепость во время угрозы.
Как отмечает castelsantangelo.org, сейчас люди посещают замок Сант-Анджело ради нескольких фишек. Это панорамный вид с террасы, расписанные фресками папские комнаты, легендарный Пассетто ди Борго и, собственно, крепость вокруг гробницы императоров.
Так, сначала сооружение задумали как мавзолей императора Адриана во II веке, но уже в IV – V веках добавили к оборонительной системе Рима. В средневековье замок усилили бастионами и стенами, а в 1277 году папа Николай III приказал проложить Passetto di Borgo, как раз и превратив Sant'Angelo в цитадель Святого Престола.
Этим тайным коридором римские папы спасались по меньшей мере дважды. Это, в частности, Климент VII во время разграбления Рима в 1527 году. И чуть раньше, в 1494 году, Александр VI Борджиа – во время восстания и когда французский король Карл VIII вошел в Рим и пошли слухи о его планах на штурм Ватикана.
В общем, на протяжении длительного времени крепость выполняла несколько ролей. Она была резиденцией, казной, тюрьмой, арсеналом и так далее. Внутри, соответственно, сохранились папские апартаменты с ренессансными фресками и парадными залами.
А рядом с ними – толстые стены, потайные ходы, казематы и бастионы с пушками, напоминающие о военном назначении комплекса. Сегодня эта крепость, что стерегла Ватикан, является национальным музеем.
Какие еще туристические магниты Рима следует увидеть?
Фонтан Треви. Это самый большой барочный фонтан города, высотой около 26 метров и шириной 49. Здесь есть знаменитая традиция – бросать монету, что обещает возвращение в Рим. Собранные средства ежегодно направляют на благотворительность.
Колизей. Это самый большой амфитеатр античного мира, построенный в I веке. Он является одной из самых посещаемых достопримечательностей Италии и символом древнеримской инженерии и гладиаторских боев.