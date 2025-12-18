Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Дивіться також Де розташована та сама знаменита ковзанка з фільму "Сам удома 2"

Де побачити найдовшу пряму дорогу Європи?

Експерт з подорожей Рік Стівс описує Аппіанський шлях як справжнє інженерне диво, що ігнорує природні контури місцевості та простягається прямою лінією на більшу частину свого маршруту. Це одна з найвідоміших римських доріг, яка з'єднувала Рим із півднем Італії та була побудована ще в 312 році до нашої ери за наказом Аппія Клавдія Цека.

Як виглядає Аппіанський шлях: дивитись відео

Дорога, що отримала назву Via Appia, відома своєю прямолінійністю та багатою історією. Вона була першою з 29 автомагістралей Римської республіки та активно використовувалася під час самнітських воєн для перевезення військ. Зараз Аппіанський шлях має багато історичних пам'яток, серед яких катакомби, музеї, мавзолей Сесілії Метелли та давньоримські руїни, збудовані на вулканічних скелях.

Дивіться також "Сюди більше не повернемося": українка розповіла про мінуси відпочинку в популярній країні

Маршрут довжиною понад 483 кілометри пропонує неймовірні краєвиди та дозволяє прогулянки чи поїздки на велосипеді серед гробниць і монументів, які вирівнюють дорогу, нагадуючи про велич римської цивілізації. Аппіанський шлях є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та реальним доказом давньоримського інженерного генія.

Існують навіть спеціальні екскурсії з гідом, який проводить по всіх пам'ятках на Аппіанському шляху, включно з катакомбами, середня ціна такої прогулянки близько 3800 гривень, пише GetYourGuide. Доступний і дешевший варіант, що поєднує прогулянку серед природи цим історичним маршрутом з орендою велосипеда. Середня вартість такої поїздки становить приблизно 1030 гривень з людини.

Адреса розташування: дивіться на карті

Що незвичайного відвідати туристам в Італії?