А мовиться про ковзанку Wollman Rink. І 24 Канал із посиланням на centralparknyc.org розповість про неї докладніше.

Чому саме ця ковзанка стала зіркою "Сам удома 2" і зимовим магнітом Нью-Йорка?

На це місця досі приходять фанати культових стрічок "Сам удома" – не лише покататися на льоду, а й "прожити" кадри з дитинства. Нині ковзанка продовжує працювати як один із головних зимових магнітів Центрального парку Нью-Йорка.

Називається ковзанка Wollman Rink. Вона розташована у південній частині Центрального парку, між 62 та 63 Street, за кілька хвилин ходи від виходів метро біля 59 Street і 5 Avenue. Офіційна адреса, яку вказують у довідниках – 830 5th Avenue, New York, NY 10065, але фактично ковзанка трохи вглибині парку, поруч зі ставком The Pond та мостом Gapstow Bridge. Які, до слова, також з'являються у фільмі.​

Як нагадують на thehappydaystravels.com, на цій культовій ковзанці Гаррі задумує пограбування магазину іграшок, а "липкий бандит" Марв краде дріб'язок у ковзанярів, що проходять повз. Тут і звучить одна з крилатих фраз цього кіно:

Ніхто не буде настільки тупим, щоб грабувати магазин іграшок на Різдво!

Туристичні оператори навіть пропонують спеціальні "Home Alone 2 tours", де Wollman Rink є однією з ключових зупинок разом із Plaza Hotel, Рокфеллерівською ялинкою, іграшковим магазином FAO Schwarz та іншими локаціями зі стрічки. Гіди радять приходити до ковзанки у вечірній час – тоді льодовий майданчик підсвічують, а над ним сяє скайлайн Мідтауна – майже як у кіно.​

Ось який вигляд у наші дні має Wollman Rink, що засвітилася у Home Alone 2: дивіться відео dejvo01

Wollman Rink відкрита ще з 1950 року. У 1980‑х каток закривали на реконструкцію через аварійний стан системи охолодження, згодом ним опікувалися приватні оператори, і ковзанка періодично змінювала бренд, але зберігала історичну назву.​

Сьогодні сезон катання стартує орієнтовно у кінці жовтня й триває до середини чи кінця березня, залежно від погоди. Та навіть якщо не кататися там, варто зайти на оглядовий майданчик – ракурси льоду, дерев Центрального парку й хмарочосів позаду є одними з найвідоміших зимових видів Нью-Йорка.​

Які ще цікаві туристичні місця у Нью-Йорку варто відвідати?