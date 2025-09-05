США – це настільки різноманітна країна, що варіантів для подорожей тут є безліч. Наприклад, такі штати як Аляска і Флорида настільки різні, що здається, належать іншим країнам. Про те, куди точно варто з'їздити у США Джонатан розповів Daily Mail, інформує 24 Канал.
Які міста треба побачити під час подорожі по США?
- Санта-Фе, штат Нью-Мексико
Після виходу оскароносного фільму "Оппенгаймер" столиця Нью-Мексико стала популярною серед туристів, адже саме тут знімали стрічку. Санте-Фе – це одне з найстаріших міст США, яке є мистецьким центром штату. Тут є близько 250 музеїв та галерей й красива головна площа 17-го століття. Санте-Фе розташована у підніжжя гори Сангре-де-Крісто, то ж тут можна кататися на велосипеді або лижах.
- Коді, штат Вайомінг
Тим, хто хоче відчути атмосферу справжнього Дикого Заходу, треба відправитися у Коді. Тут можна заночувати на ранчо, взяти уроки верхової їзди, зайнятися рафтингом чи риболовлею. Джонатан радить обов'язково побувати на родео.
Гори у штаті Вайомінг / Фото Alex Moliski, Pexels
- Пенсакола, штат Флорида
У Пенсаколі є безліч білосніжних пляжів, а погода тут сонячна практично весь рік. Дайверам тут точно сподобається.
- Чаттануга, штат Теннессі
Чаттанугу минулого року визнали найдружелюбнішим містом США. Природа тут заворожує – річка Теннесі протікає поміж величезних скель та гір. Джонатан радить політати на параплані та відвідати підземний водоспад Рубі-Фоллс, який розташований всередині гори.
- Скоттсдейл, штат Аризона
Скоттсдейл – це справжній оазис посеред пустелі. Тут є безліч спа-курортів, найкращих в країні полів для гольфу та мальовниче старе місто.
- Чарльстон, штат Південна Кароліна
У Чарльстоні поєдналися шик східного узбережжя та південний шарм. Місто славиться своєю історією, смачною кухнею та модним пляжним способом життя.
Атмосферний Чарльстон / Фото Alyssa Rose, Pexels
- Цинциннаті, штат Огайо
Тут є гарні будівлі в італійському стилі та райони з колоритними німецькими пабами. Джонатан радить спробувати місцеві страви та бурбон. До речі, він вважає Цинциннаті найбільш недооціненим містом у США.
Інші міста, які варто побачити:
- Санта-Барбара, штат Каліфорнія;
- Джуно, штат Аляска;
- Бенг, штат Орегон;
- Портленд, штат Мен;
- Сан-Антоніо, штат Техас;
- Ешвілл, штат Північна Кароліна;
- Річмонд, штат Вірджинія;
- Луїсвілл, штат Кентуккі.
А де у Європі є найкращі міста?
Популярний туристичний журнал Travel + Leisure опитав своїх читачів, аби з'ясувати, які міста у Європі їм найбільше подобаються. У п'ятірці найкращих опинилися Флоренція та Рим, що в Італії, іспанські Севілья та Гранада, а також Стамбул, що в Туреччині. Міста оцінювали за готелями, архітектурою та загальною атмосферою. Загалом в опитуванні взяли участь майже 180 тисяч мандрівників.