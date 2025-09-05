США – це настільки різноманітна країна, що варіантів для подорожей тут є безліч. Наприклад, такі штати як Аляска і Флорида настільки різні, що здається, належать іншим країнам. Про те, куди точно варто з'їздити у США Джонатан розповів Daily Mail, інформує 24 Канал.

Які міста треба побачити під час подорожі по США?

Санта-Фе, штат Нью-Мексико

Після виходу оскароносного фільму "Оппенгаймер" столиця Нью-Мексико стала популярною серед туристів, адже саме тут знімали стрічку. Санте-Фе – це одне з найстаріших міст США, яке є мистецьким центром штату. Тут є близько 250 музеїв та галерей й красива головна площа 17-го століття. Санте-Фе розташована у підніжжя гори Сангре-де-Крісто, то ж тут можна кататися на велосипеді або лижах.

Коді, штат Вайомінг

Тим, хто хоче відчути атмосферу справжнього Дикого Заходу, треба відправитися у Коді. Тут можна заночувати на ранчо, взяти уроки верхової їзди, зайнятися рафтингом чи риболовлею. Джонатан радить обов'язково побувати на родео.



Гори у штаті Вайомінг / Фото Alex Moliski, Pexels

Пенсакола, штат Флорида

У Пенсаколі є безліч білосніжних пляжів, а погода тут сонячна практично весь рік. Дайверам тут точно сподобається.

Чаттануга, штат Теннессі

Чаттанугу минулого року визнали найдружелюбнішим містом США. Природа тут заворожує – річка Теннесі протікає поміж величезних скель та гір. Джонатан радить політати на параплані та відвідати підземний водоспад Рубі-Фоллс, який розташований всередині гори.

Скоттсдейл, штат Аризона

Скоттсдейл – це справжній оазис посеред пустелі. Тут є безліч спа-курортів, найкращих в країні полів для гольфу та мальовниче старе місто.

Чарльстон, штат Південна Кароліна

У Чарльстоні поєдналися шик східного узбережжя та південний шарм. Місто славиться своєю історією, смачною кухнею та модним пляжним способом життя.



Атмосферний Чарльстон / Фото Alyssa Rose, Pexels

Цинциннаті, штат Огайо

Тут є гарні будівлі в італійському стилі та райони з колоритними німецькими пабами. Джонатан радить спробувати місцеві страви та бурбон. До речі, він вважає Цинциннаті найбільш недооціненим містом у США.

Інші міста, які варто побачити:

Санта-Барбара, штат Каліфорнія;

Джуно, штат Аляска;

Бенг, штат Орегон;

Портленд, штат Мен;

Сан-Антоніо, штат Техас;

Ешвілл, штат Північна Кароліна;

Річмонд, штат Вірджинія;

Луїсвілл, штат Кентуккі.

