Чому приморське британське містечко викликало мурахи у туристки?

Емілія приїжджала у Фрінтон-он-Сі на день, та навіть цього виявилося забагато. Про свою пригоду вона розповіла Mirror, інформує 24 Канал.

Вийшовши з потяга на станції Фрінтон-он-Сі, Емілія побачила рекламу чаю з вершками і жодного торгового автомата. Це її здивувало та насторожило. Туристка подумала, що "потрапила у минуле". Спершу їй здалося, що на років 10, та згодом вона зрозуміла, що набагато більше.

Дорогою від вокзалу Емілія чула, як з магазинів грають воєнні мелодії та військові пісні. Усередині в магазині стояли запилюжені рамки з написом "Ми ніколи не здаємося". У місцевому музеї мандрівниця остаточно переконалася – це місце застигло в часі наступного дня після перемоги у Другій світовій війні. Фрінтон-он-Сі – живий пам'ятник тих часів.

Погляд королеви Єлизавети II втупився в королівсько-сині велюрові сидіння пабу з таким самим темно-синім килимом. Одну стіну вкривали британські прапори, а під ними стояла конструкція, схожа на вівтар,

– розповіла Емілія.

На полиці стояли книжки, присвячені військові справі, пластикові маки та барабан – точно не стандартний набір декору для пабу.

Та найбільше Емілію вразила ворожість місцевих мешканців. Вона читала у їхніх поглядах: "Ти не одна з нас". Туристка зізналася, що хотіла якомога швидше покинути це місце і була дуже щаслива, коли нарешті сіла у потяг.

Ціни не міняються: яке інше місто також "застигло у часі"?

Тревел-блогер, який веде свій ютуб-канал Wolters World, назвав ще одне місто, яке наче "застигло у часі", але це його перевага. Мовиться про Бамберг у Баварії, про яке туристи майже не знають. У Бамбергу є унікальна середньовічна архітектура, яка збереглася до наших днів. Безліч палаців, замків та церков створюють враження, що потрапив у минуле.

Та найбільшою перевагою Бамберга блогер назвав те, що ціни тут практично не змінюються за останні 10 років. Саме тому тут значно вигідніше досліджувати пивну культуру та смакувати славнозвісні ковбаски, ніж в інших містах Німеччини.