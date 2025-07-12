Середньовічне місто з пивною культурою

"Октоберфест" щороку стає все дорожчим, та й не кожному до душі шалений наплив відвідувачів. Блогер-мандрівник, який веде свій ютуб-канал під назвою Wolters World, назвав альтернативне місто – з меншими цінами та без натовпу туристів на вулицях, повідомляє 24 Канал.

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У Баварії розташоване невеличке містечко Бамберг, яке блогер називає "справжнім туристичним скарбом". До Бамбергу з Мюнхена можна заїхати за 2 години, а з Франкфурта – за 3 години. У місті можна не лише відчути пивну культуру, а й помилуватися європейською архітектурою. Бамберг належить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і часто потрапляє до рейтингів найкрасивіших міст Європи.

Через те що Бамберг розташований на семи пагорбах і має багато архітектурних об'єктів, які збереглися ще з часів Середньовіччя, його часто порівнюють з Римом. Тут є розкішні палаци, замки, церкви та монастир з мальовничим садом, у якому росте близько 570 видів рослин, та терасою з панорамою на все місто.



Архітектура Бамбергу вражає / Фото luis vidilla

У Бамбергу є 13 броварень, а довкола міста – ще близько 60. Найпопулярніше пиво, завдяки якому славиться регіон, – це копчене пиво Rauchbier. Також тут обов'язково треба скуштувати страву Schäuferla – запечене плече свині у маринаді з темного пива, яке подають з капустою – та сині ковбаски Blaue Zipfel, які маринуються у білому вині та оцті.

Туристи приїжджають у Бамберг, аби сповна насолодитися унікальною атмосферою без натовпу. Тревел-блогер каже, що Бамберг наче застиг у часі, адже тут навіть ціни вже як 10 років практично не змінюються.