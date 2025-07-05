Рим за 8 годин

Користувачі мережі назвала мандрівку Кевіна "божевільною", але багато хто захотів повторити його досвід. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на @kevindroniak.

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Кевін подумав, що ввечері все одно лягатиме спати, то чому б не поспати у літаку й не прокинутися в Італії? Довго не роздумуючи над цим, американець вирішив організувати одноденну поїздку з Нью-Йорка до Риму. О п'ятій годині вечора вівторка Кевін вилетів зі США, а о сьомій ранку вже приземлився в Італії. Рейс назад був запланований на сьому вечора, то ж на дослідження міста в американця залишалося 8 годин.

О 9 ранку в середу Кевін вже гуляв біля Колізею та снідав піцою милуючись стародавньою архітектурою. Всього за 8 годин турист встиг побувати всередині Колізею, покататися на велосипеді Аппієвою дорогою, яка є однією з найстаріших у світі, адже збереглася ще з часів Стародавнього Риму.

Тут лише руїни вздовж дороги. Я думаю, що я тут єдиний турист. Ніби навколо нікого немає. Це точно найяскравіша подія мого дня наразі. Сьогодні ввечері я буду у своїй квартирі в Нью-Йорку. Життя дивовижне,

– сказав Кевін.

Дивіться відео про поїздку з Нью-Йорка до Риму на один день:

Однак без казусів не обійшлося – турист потрапив у Римі під зливу і повністю промок. Оскільки іншого одягу у Кевіна не було, йому довелося купувати нові речі з римською тематикою, що зробило цю подорож ще цікавішою. Повечерявши пастою, американець вирушив в аеропорт. Усього за добу Кевін подолав 6400 кілометрів.

Деякі користувачі мережі розкритикували туриста. Мовляв, Рим вартує більшого, а не 8 годин. Однак більшість людей позитивно оцінили ідею мандрівника.

Сам Кевін залишився задоволеним своєю авантюрою і сказав, що готовий повторити таку одноденну подорож ще раз. До речі, поїздка обійшлася йому у 641 долар.