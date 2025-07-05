Першу самостійну подорож Емілі здійснила у 2016 році. З того часу вона відвідала понад 60 країн і точно може поділитися цінним досвідом. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Mail Online.

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Куди не варто їхати у соло-мандрівку

Каїр, Єгипет. Загалом Емілі сподобалося подорожувати Єгиптом, однак столицю країни вона не радить відвідувати жінкам, які мандрують наодинці, особливо, якщо вони лише встали на цей шлях. У Каїрі туристка відчувала надлишок чоловічої уваги і від цього їй було некомфортно.

Марракеш, Марокко. Тут ситуація та сама – місто чудове, однак самотній жінці може бути некомфортно.

Сент-Люсія. Ця країна, як і більшість держав Карибського басейну, пропонує лише відпочинок у форматі "все включено". Емілі не відчула тут особливої атмосфери соло-мандрівки і зауважила, що Сент-Люсія краще підійде для медового місяця.

Берлін, Німеччина. Це одне з небагатьох міст у світі, в якому мандрівниця почувалася самотньою. Вона пов'язує це з тим, що Берлін – це місто, де вирує активне нічне життя, а без компанії тут не так весело.

Гавана. Куба. Місто виявилося досить занедбаним та складним для самостійної подорожі. Перші кілька днів у Гавані Емілі взагалі не сподобалися, а коли до неї доєднався друг, ситуація покращилася. То ж мандрівниця вважає, що Гавана просто не підходить для соло-подорожі.

До речі, турист Вілл Сарсон поділився цінними порадами про те, як подорожувати на самоті і не сумувати.