Що вона зробила, щоб потрапити до країни?

Документалісти повинні були їхати в Іран, однак з міркувань безпеки їх перенаправили в Ірак. Моллі готувалася до найгіршого, адже знала, як у цій країні сприймають неодружених жінок, які подорожують з чоловіками. Американка боялася, що її сприйматимуть як секс-працівницю. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Mail Online.

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Перед поїздкою Моллі вирішила вигадати собі історію заради безпеки. Вона підробила свідоцтво про шлюб та одягла обручку, хоч насправді була незаміжня. Крім того, вона попросила літню жінку, на ім'я Джекі, яка до 2014 року жила в Іраку, а потім виїхала у Велику Британію, супроводжувати її у цій робочій поїздці. Джекі та Моллі вдавали, що вони родички.

Я дуже хвилювалася перед поїздкою, особливо через сільські райони, де є більше екстремістських груп. Крім того, Джекі також готувала мене до найгіршого,

– розповіла американка.

Моллі народилася в Ірландії і має два громадянства. В Ірак вона вирішила в'їжджати саме з ірландським паспортом, бо боялася негативно ставлення як до громадянки США.



Моллі ретельно готувалася до поїздки в Ірак / Фото Моллі Макдональд

Яким виявився Ірак для неї?

Та реальність виявилася кардинально іншою, аніж уявляла Моллі. В Іраку вона спілкувалася з різними людьми – військовими, шейхами, активістами тощо. Під час поїздки американка жодного разу не відчула себе в небезпеці, навпаки – їй дуже сподобався Ірак та гостинність місцевих мешканців.

Усі запобіжні заходи виявилися непотрібними, адже Моллі просто подорожувала країною, милувалася красою природи та спілкувалася з місцевими мешканцями.

Є великий урок у тому, щоб бути відкритим до нового. Якщо ти не відкриєшся світу, то як зможеш дізнатися правду? Іди та знайди її сам,

– сказала документалістка.

Тепер американка хоче повернутися сюди зі своїми рідними, аби зруйнувати і їхні стереотипи про Ірак.