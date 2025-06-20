Нове дослідження GOBankingRates показало п'ять найдорожчих туристичних напрямків у США. Для цього експерти проаналізували ціни в 91 найпопулярнішому серед мандрівників місті та порахували, скільки там коштуватиме відпочинок на двох протягом трьох днів. У вартість входять середні ціни на готелі, а також на авіаквитки, розповідає 24 Канал, посилаючись на Travel + Leisure.
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Яке туристичне місто найдорожче у США протягом усього року
Поціновувачів лижного спорту це може не здивувати – Аспен у штаті Колорадо очолює рейтинг найдорожчих туристичних міст у країні.
Місто оточене гірськими вершинами з трьох боків: Червоною горою на півночі, Горою Смаглер на сході та Горою Аспен на півдні. Взимку тут працюють гірськолижні курорти світового класу, а влітку туристів приваблюють мальовничі пішохідні та велосипедні маршрути горами.
Природа в Аспені / Фото AFAR
Згідно з дослідженням, триденне перебування в Аспені коштуватиме двом відпочивальникам аж 2,7 тисячі доларів. Відомо, що проживання в готелі обійдеться приблизно в 790 доларів долар за три ночі, а харчування доведеться витратити близько 510 доларів.
Попри високі ціни, Аспен залишається популярним місцем відпочинку як для місцевих жителів, так і для інвесторів у нерухомість та туристів. В одному з раніше проведених досліджень визначили, що серед 44 гірськолижних курортів світу, елітна житлова нерухомість в Аспені є найдорожчою.
Водночас гірськолижний курорт в Аспені є другим за рейтингом у світі з точки зору "якості та надійності їхніх умов, а також здатності адаптуватися до змін клімату".
Які міста ввійшли до п'ятірки найдорожчих у США
- Аспен, Колорадо;
- Санта-Барбара, Каліфорнія;
- Анкоридж, Аляска;
- Бар-Харбор, штат Мен;
- Фербенкс, Аляска.
Де розташований Аспен: карта