Нове дослідження GOBankingRates показало п'ять найдорожчих туристичних напрямків у США. Для цього експерти проаналізували ціни в 91 найпопулярнішому серед мандрівників місті та порахували, скільки там коштуватиме відпочинок на двох протягом трьох днів. У вартість входять середні ціни на готелі, а також на авіаквитки, розповідає 24 Канал, посилаючись на Travel + Leisure.

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Яке туристичне місто найдорожче у США протягом усього року

Поціновувачів лижного спорту це може не здивувати – Аспен у штаті Колорадо очолює рейтинг найдорожчих туристичних міст у країні.

Місто оточене гірськими вершинами з трьох боків: Червоною горою на півночі, Горою Смаглер на сході та Горою Аспен на півдні. Взимку тут працюють гірськолижні курорти світового класу, а влітку туристів приваблюють мальовничі пішохідні та велосипедні маршрути горами.



Природа в Аспені / Фото AFAR

Згідно з дослідженням, триденне перебування в Аспені коштуватиме двом відпочивальникам аж 2,7 тисячі доларів. Відомо, що проживання в готелі обійдеться приблизно в 790 доларів долар за три ночі, а харчування доведеться витратити близько 510 доларів.

Попри високі ціни, Аспен залишається популярним місцем відпочинку як для місцевих жителів, так і для інвесторів у нерухомість та туристів. В одному з раніше проведених досліджень визначили, що серед 44 гірськолижних курортів світу, елітна житлова нерухомість в Аспені є найдорожчою.

Водночас гірськолижний курорт в Аспені є другим за рейтингом у світі з точки зору "якості та надійності їхніх умов, а також здатності адаптуватися до змін клімату".

Які міста ввійшли до п'ятірки найдорожчих у США

Аспен, Колорадо;

Санта-Барбара, Каліфорнія;

Анкоридж, Аляска;

Бар-Харбор, штат Мен;

Фербенкс, Аляска.

Де розташований Аспен: карта