Норвегія є домівкою для багатьох прекрасних міст, і одне з них – Тромсе. Саме тут можна помилуватися унікальним явищем природи – Опівнічним сонцем, пише 24 Канал, посилаючись на Daily Express.

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У Тромсе кілька місяців не заходить сонце

Тромсе – невелике місто, що розташоване на двох островах, Тромсея та Квал, на захід від материка. Це дев'яте за кількістю жителів місто Норвегії. Тут є найпівнічніші у світі ботанічний сад, пивоварний завод, футбольний клуб і планетарій.

Місто розташоване далеко за Полярним колом, тому це одне з найкращих місць у світі, щоб поспостерігати за Опівнічним сонцем.

З 20 травня по 22 липня сонце в Тромсе не заходить взагалі. З липня по серпень воно ледь опускається за горизонт. Це перевага як для місцевих, так і для мандрівників. Адже мешканці міста встигають набагато більше завдяки довгим сонячним дням, а для туристів відпустка триває значно довше.



Опівнічне сонце в Тромсе / Фото Polar Adventures

Що цікавого відвідати в місті

Одна з головних визначних пам'яток міста – Арктичний собор, відомий своїм унікальним дизайном та великими вітражами. Хоча офіційно це не собор, а парафіяльна лютеранська церква. Вона слугує не лише для парафіяльних потреб, а часто є місцем для концертів органної музики.



Арктичний собор у Тромсе / Фото Wikipedia

Тут також розташований один із семи університетів Норвегії, який вважається найпівнічнішим у світі. Його називають або Університетом Тромсе або офіційно – Арктичним університетом Норвегії.

У Тромсе розташовані головні арктичні підприємства Норвегії з рибальства, ловлі тюленів, судноплавства та морських перевезень. Тому місцева промисловість зайнята найперше обробкою та зберіганням риби.

До речі, Норвегія має найдовшу берегову лінію в Європі, що простягається майже на 60 тисяч кілометрів. Якщо покупатися в морі не вийде, то помилуватися узбережжями – точно.