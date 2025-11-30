Ця країна, що розташована неподалік України, одна з небагатьох у світі, де вранці можна кататися на лижах, а після обіду займатися серфінгом. National Geographic назвав чорноморське узбережжя Туреччини одним з найкращих місць для відвідування у 2026 році, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Не Монако чи Париж: назвали найрозкішніше місто Європи
Де відпочити в Туреччині у 2026 році?
Однак експерти передбачають, що цей куточок для відпочинку недовго залишатиметься непоміченим з-поміж мандрівників. Туреччина є четвертим за популярністю туристичним напрямком у світі, але більшість приваблює Стамбул або пляжі Егейського чи Середземного моря на півдні.
Як пише Express, завдяки швидкому розвитку туристичної інфраструктури Туреччини стає все простіше відвідати інші регіони країни, а не тільки популярні курорти. У National Geographic розкрили кілька напрямків, які варті уваги.
- Самсун і Бартін
Міста Самсун і Бартін, які розташовані між високими Понтійськими горами та Чорним морем, приваблюють любителів пляжного відпочинку піщаними пляжами в блакитних бухтах.
Місто Самсун / Фото Pexels
Також архітектурні скарби Трабзона та лабіринтове старе місто нагадують про ті часи, коли місто було центром греко-турецької культури. Далі на схід, чайні тераси Різе, де фермери вирощують міцний чорний чай, відкривають неймовірний вид на жваву набережну міста.
- Понтійські гори
Одноденні поїздки з узбережжя ведуть відвідувачів у долини Понтійських гір, де на них чекають середньовічні замки, а також монастир Сумела, розташований на скелі. Це віддалене місце для усамітнення, що датується IV століттям і відоме своєю архітектурою у візантійському стилі та різнокольоровими фресками.
Монастир Сумела / Фото Pexels
Чамбаші пропонує найкращі в регіоні можливості для катання на лижах та сноуборді. Тут ви знайдете траси для будь-якого рівня майстерності та безліч місць для відпочинку після катання.
Цікаво, що сніг у Туреччині випадає через озерний ефект, який виникає, коли холодні сухі повітряні маси з півночі проходять над теплими водами Чорного моря, набираючи вологу.
- Село Айдер
Для більш авантюрних мандрівників село Айдер є відправною точкою для занять зіплайнінгом і сафарі на позашляховиках, а також для походів через вічнозелені ліси і квітучі альпійські луки до гострих вершин національного парку Kaçkar Dağları.
Село Айдер / Фото користувача Tripadvisor
Поради, куди поїхати на відпочинок
Досвідчений мандрівник Френсіс Геллер висловив суперечливу думку про популярні місця у Європі. Зокрема, він рекомендує уникати відвідування Парижа, Венеції та Амстердама, які приймають мільйони туристів. Експерт стверджує, що це переоцінені місця, де місцеві жителі негативно ставлять до мандрівників.
Також туристи часто обирають для відпочинку популярні міста Італії, як-от Рим чи Венеція. Журналістка Джена ДеЛаурентіс переконує, що справжню Італію можна відчути у Падуї та Равенні. За підсумками мандрівки дівчина дійшла висновку, що такі міста дарують "більш автентичний" досвід.
Серед екзотичних місць, які варті уваги, є острови Сан-Томе і Прінсіпі. Це бюджетна та мальовнича альтернатива популярним курортам, як Мальдіви. Країна відома своєю природою і багатим тваринним світом.