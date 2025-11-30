Ця країна, що розташована неподалік України, одна з небагатьох у світі, де вранці можна кататися на лижах, а після обіду займатися серфінгом. National Geographic назвав чорноморське узбережжя Туреччини одним з найкращих місць для відвідування у 2026 році, повідомляє 24 Канал.

Де відпочити в Туреччині у 2026 році?

Однак експерти передбачають, що цей куточок для відпочинку недовго залишатиметься непоміченим з-поміж мандрівників. Туреччина є четвертим за популярністю туристичним напрямком у світі, але більшість приваблює Стамбул або пляжі Егейського чи Середземного моря на півдні.

Як пише Express, завдяки швидкому розвитку туристичної інфраструктури Туреччини стає все простіше відвідати інші регіони країни, а не тільки популярні курорти. У National Geographic розкрили кілька напрямків, які варті уваги.

  • Самсун і Бартін

Міста Самсун і Бартін, які розташовані між високими Понтійськими горами та Чорним морем, приваблюють любителів пляжного відпочинку піщаними пляжами в блакитних бухтах.


Місто Самсун / Фото Pexels

Також архітектурні скарби Трабзона та лабіринтове старе місто нагадують про ті часи, коли місто було центром греко-турецької культури. Далі на схід, чайні тераси Різе, де фермери вирощують міцний чорний чай, відкривають неймовірний вид на жваву набережну міста.

  • Понтійські гори

Одноденні поїздки з узбережжя ведуть відвідувачів у долини Понтійських гір, де на них чекають середньовічні замки, а також монастир Сумела, розташований на скелі. Це віддалене місце для усамітнення, що датується IV століттям і відоме своєю архітектурою у візантійському стилі та різнокольоровими фресками.

Монастир Сумела
Монастир Сумела / Фото Pexels

Чамбаші пропонує найкращі в регіоні можливості для катання на лижах та сноуборді. Тут ви знайдете траси для будь-якого рівня майстерності та безліч місць для відпочинку після катання.

Цікаво, що сніг у Туреччині випадає через озерний ефект, який виникає, коли холодні сухі повітряні маси з півночі проходять над теплими водами Чорного моря, набираючи вологу.

  • Село Айдер

Для більш авантюрних мандрівників село Айдер є відправною точкою для занять зіплайнінгом і сафарі на позашляховиках, а також для походів через вічнозелені ліси і квітучі альпійські луки до гострих вершин національного парку Kaçkar Dağları.

Айдер
Село Айдер / Фото користувача Tripadvisor

Поради, куди поїхати на відпочинок

  • Досвідчений мандрівник Френсіс Геллер висловив суперечливу думку про популярні місця у Європі. Зокрема, він рекомендує уникати відвідування Парижа, Венеції та Амстердама, які приймають мільйони туристів. Експерт стверджує, що це переоцінені місця, де місцеві жителі негативно ставлять до мандрівників.

  • Також туристи часто обирають для відпочинку популярні міста Італії, як-от Рим чи Венеція. Журналістка Джена ДеЛаурентіс переконує, що справжню Італію можна відчути у Падуї та Равенні. За підсумками мандрівки дівчина дійшла висновку, що такі міста дарують "більш автентичний" досвід.

  • Серед екзотичних місць, які варті уваги, є острови Сан-Томе і Прінсіпі. Це бюджетна та мальовнича альтернатива популярним курортам, як Мальдіви. Країна відома своєю природою і багатим тваринним світом.