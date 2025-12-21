Як пише Express, архіпелаг Базаруто в Мозамбіку визнали найкращим острівним напрямком в Африці та Індійському океані, повідомляє 24 Канал. Цей напрямок навіть випередив Мальдіви.

Дивіться також Батьківщина Ескобара і не тільки: топ-10 міст світу, які туристи даремно бояться відвідувати

Куди поїхати на відпочинок замість Мальдівів?

Архіпелаг з п'яти островів називають "Перлиною Індійського океану" пропонує незайману природну красу, кришталево чисті води та теплі температури протягом усього року. З січневими максимумами до +31 градуса й незайманими білими пісками, не дивно, що Базаруто був визнаний кращим за Мальдіви журналом Conde Nast Traveler.

На відміну від інших тропічних напрямків, які були сильно розвинені, Базаруто залишається в основному незайманим. Весь архіпелаг є заповідною територією та національним парком, що гарантує збереження його природної краси та морського біорізноманіття.



Мозамбік / Фото Pexels

Це одне з небагатьох місць у світі, де відвідувачі можуть побачити вимираючого дюгоня, лагідну морську істоту, яку колись моряки помилково вважали русалками. Архіпелаг також є домом для яскравих коралових рифів, китових акул, скатів і морських черепах, що робить його мрією для любителів снорклінгу та дайвінгу.

Розкішні курорти почали з'являтися в цьому районі лише нещодавно. На туристів чекають розкішні будиночки над водою, приватні пляжі та гостинність світового класу.

Щоб дістатися до цього відокремленого раю, потрібно докласти трохи зусиль, що додає йому ексклюзивності. Мандрівники спочатку повинні прилетіти до Віланкулоса, прибережного міста в Мозамбіку, а потім пересісти на літак, який доправить їх до кінцевого пункту призначення.

Зверніть увагу. Як йдеться на сайті МЗС України, режим в'їзду до Мозамбіку – візовий, однак можливе оформлення візи в пунктах пропуску через кордон (строком до 30 днів) для поїздок з туристичною метою.

Куди поїхати на море?