Команда мандрівників The Telegraph склала список з 10 "нецікавих" туристичних атракцій Європи, пише 24 Канал. Ці локації рекомендують оминати, щоб уникнути розчарування.

Які туристичні місця варто уникати?

Перше місце посіла атракція в країні, яку щороку відвідує величезна кількість мандрівників. За даними The Telegraph, туристичною пам'яткою номер один, якої слід уникати у 2026 році, є балкон Джульєтти у Вероні. Видання зазначає, що Шекспір насправді ніколи не бував у Вероні, а балкон насправді не має жодного відношення до історії Ромео і Джульєтти.

Однак ця туристична пам'ятка залишається популярною. Як пише Express, через величезні натовпи відвідувачів тепер за її відвідування потрібно платити 12 євро. Варто також зазначити, що балкон був доданий до будівлі лише в 1930-х роках, що підкріплює думку про те, що ця туристична пам'ятка є лише способом заробити гроші.

Друге місце в списку посідає Велика Британія, оскільки Лестер-сквер у Лондоні був названий однією з туристичних атракцій, яких слід уникати. Площа відома своєю переповненістю, закладами швидкого харчування і туристичними атракціями.

Трійку місць, які не варто відвідувати, замкнула Блакитна лагуна в Ісландії.

Топ-10 найгірших туристичних атракцій у 2026 році

Балкон Джульєтти, Верона Лестер-сквер, Лондон Блакитна лагуна, Ісландія Камінь красномовства, Ірландія Репербан, Гамбург Манекен Піс, Брюссель Мона Ліза, Париж Прогулянка на гондолі у Венеції Русалонька, Копенгаген Джон О'Гроутс, Шотландія

