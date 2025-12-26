Команда мандрівників The Telegraph склала список з 10 "нецікавих" туристичних атракцій Європи, пише 24 Канал. Ці локації рекомендують оминати, щоб уникнути розчарування.
Які туристичні місця варто уникати?
Перше місце посіла атракція в країні, яку щороку відвідує величезна кількість мандрівників. За даними The Telegraph, туристичною пам'яткою номер один, якої слід уникати у 2026 році, є балкон Джульєтти у Вероні. Видання зазначає, що Шекспір насправді ніколи не бував у Вероні, а балкон насправді не має жодного відношення до історії Ромео і Джульєтти.
Однак ця туристична пам'ятка залишається популярною. Як пише Express, через величезні натовпи відвідувачів тепер за її відвідування потрібно платити 12 євро. Варто також зазначити, що балкон був доданий до будівлі лише в 1930-х роках, що підкріплює думку про те, що ця туристична пам'ятка є лише способом заробити гроші.
Друге місце в списку посідає Велика Британія, оскільки Лестер-сквер у Лондоні був названий однією з туристичних атракцій, яких слід уникати. Площа відома своєю переповненістю, закладами швидкого харчування і туристичними атракціями.
Трійку місць, які не варто відвідувати, замкнула Блакитна лагуна в Ісландії.
Топ-10 найгірших туристичних атракцій у 2026 році
- Балкон Джульєтти, Верона
- Лестер-сквер, Лондон
- Блакитна лагуна, Ісландія
- Камінь красномовства, Ірландія
- Репербан, Гамбург
- Манекен Піс, Брюссель
- Мона Ліза, Париж
- Прогулянка на гондолі у Венеції
- Русалонька, Копенгаген
- Джон О'Гроутс, Шотландія
Які ще місця радять уникати туристам?
У попередні роки чимало курортів Європи зіткнулися з надмірним туризмом, що негативно вплинуло на враження мандрівників. Наприклад, експерт з подорожей Ігнасіо Меріно розкритикував Санторіні в Греції за переповненість туристами, високі ціни та погане ставлення місцевих.
Канарські острови – ще одне популярне місце, яке часто можна знайти у списку рекомендацій для подорожей. Однак туристичний сайт Fodors Travel опублікував список місць, які не варто відвідувати у 2026 році, до якого потрапили й Канари.
Додамо, що канадський турист відвідав Туніс, популярний курорт у Північній Африці. Він описав свою подорож як пекло та розповів, що зіштовхнувшись з шахрайством та агресивними торговцями.