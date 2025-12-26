Команда путешественников The Telegraph составила список из 10 "неинтересных" туристических достопримечательностей Европы, пишет 24 Канал. Эти локации рекомендуют обходить, чтобы избежать разочарования.

Какие туристические места стоит избегать?

Первое место заняла аттракция в стране, которую ежегодно посещает огромное количество путешественников. По данным The Telegraph, туристической достопримечательностью номер один, которой следует избегать в 2026 году, является балкон Джульетты в Вероне. Издание отмечает, что Шекспир на самом деле никогда не бывал в Вероне, а балкон на самом деле не имеет никакого отношения к истории Ромео и Джульетты.

Однако эта туристическая достопримечательность остается популярной. Как пишет Express, из-за огромных толп посетителей теперь за ее посещение нужно платить 12 евро. Стоит также отметить, что балкон был добавлен к зданию лишь в 1930-х годах, что подкрепляет мнение о том, что эта туристическая достопримечательность является лишь способом заработать деньги.

Второе место в списке занимает Великобритания, поскольку Лестер-сквер в Лондоне был назван одной из туристических аттракций, которых следует избегать. Площадь известна своей переполненностью, заведениями быстрого питания и туристическими аттракциями.

Тройку мест, которые не стоит посещать, замкнула Голубая лагуна в Исландии.

Топ-10 худших туристических аттракций в 2026 году

Балкон Джульетты, Верона Лестер-сквер, Лондон Голубая лагуна, Исландия Камень красноречия, Ирландия Репербан, Гамбург Манекен Пис, Брюссель Мона Лиза, Париж Прогулка на гондоле в Венеции Русалочка, Копенгаген Джон О'Гроутс, Шотландия

Какие еще места советуют избегать туристам?