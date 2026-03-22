Express розповів про 3 маловідомі локації в Європі, які ідеально підійдуть для літнього відпочинку – це напрямки, що стрімко набирають популярності, але все ще залишаються поза увагою багатьох туристів.

Які маловідомі локації Європи варті уваги туристів?

Першим буде острів Ла-Гомера на Канарських островах, який значно спокійніший за популярні курорти. Тут менше туристів, немає великих готельних комплексів і галасливих розваг, зате є унікальна природа, зокрема національний парк Гарахонай, ідеальні умови для хайкінгу та навіть спостереження за зірками завдяки низькому світловому забрудненню.

Ще один напрямок – це Ксаміль та Порто-Палермо в Албанії, які називають "албанськими Мальдівами". Тут бірюзова вода, білосніжні пляжі та неймовірні пейзажі. Попри зростаючу популярність, деякі місця залишаються майже безлюдними.



Ксаміль / фото TripAdvisor

І третя локація – це регіон Алентежу у Португалії, який пропонує спокійну альтернативу переповненому Алгарве. Тут на туристів чекають мальовничі узбережжя, затишні міста та значно менше людей, що робить цей регіон ідеальним для релаксового відпочинку.

Alentejo in Portugal / фото Divine Home

Як пише Revigorate, Алентежу в Португалії також відомий своїми одними з найкрасивіших пляжів у світі, і тут їх справді багато. Регіон досі залишається відносно спокійним і не переповненим туристами, тож знайти усамітнене місце для відпочинку тут не проблема. Окрім купання, ці пляжі також чудово підходять для серфінгу та каякінгу.

Тут кожен знайде відпочинок до душі: від засмагання і пікніків до водних видів спорту чи просто купання в морі. Узбережжя Алентежу вражає білим піском і кришталево-блакитними водами Атлантики.

