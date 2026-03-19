В Європі є чимало островів, які дозволяють змінити ритм життя. У цій новинці, з посиланням на The Guardian, ми розповімо про ідеальні місця для тих, хто шукає спокій, природу та нові враження.

Які острови Європи є найкращими для спокійного відпочинку?

Зюльт, Німеччина

Острів Зюльт, найбільший серед Північно-Фризьких островів, з'єднаний із материковою Німеччиною залізничною дамбою та розташований трохи більш ніж за три години поїздом від Гамбурга. Він простягається між Північним морем і Ваттовим морем, пропонуючи понад 25 кілометрів білосніжних пляжів, піщані дюни та солоні болота.

Острів популярний серед заможних німців, але тут також є кемпінги, серф-школи та більш доступні варіанти відпочинку. Туристи можуть зупинитися у містах Вестерланд, Кампен або Кайтум, а також дослідити природні заповідники та скуштувати місцеві делікатеси, зокрема устриці Sylter Royal.

Шеркін, Ірландія

Острів Шеркін, один із семи населених островів біля західного узбережжя графства Корк, приваблює спокійною атмосферою. Дістатися сюди можна приблизно за дві години разом із поромом. Тут немає метушні великих курортів, натомість гостей чекають піші маршрути, мальовничі пляжі, арт-студії та єдиний паб на острові The Jolly Roger. Влітку тут проводяться музичні фестивалі, а відпочинок доповнюють затишні гостьові будинки та кемпінги.

Торчелло, Італія

Невеликий острів Торчелло розташований у Венеціанській лагуні та дарує повний контраст із галасливою Венецією. Сюди можна дістатися на човні від острова Бурано. Торчелло вражає тишею, простором і зеленими пейзажами. Головна пам'ятка – це базиліка Санта-Марія-Ассунта з унікальними мозаїками 11 століття. Це місце ідеально підходить для спокійного відпочинку та знайомства з історією регіону.

Острови Фріуль, Франція

Усього за 20 хвилин від Марселя розташовані острови Фріуль – частина природного парку Каланки. Два основні острови Ратонеау і Помег з'єднані дамбою та пропонують пішохідні маршрути, дикі бухти та кришталево чисту воду. Тут можна дослідити історичні форти, старі карантинні лікарні та насолодитися відокремленими пляжами. Найкраще місце для відпочинку – затишні апартаменти біля порту.

Острови Сієс, Іспанія

Острови Сієс біля узбережжя Галісії – це справжній рай без автомобілів із білосніжними пляжами та бірюзовою водою. Вони входять до складу національного парку, тому кількість відвідувачів обмежена. Найвідоміший пляж – Родас, який нагадує карибський берег. Тут можна займатися снорклінгом, каякінгом та пішими прогулянками серед природи. Для ночівлі доступний кемпінг, але бронювання обов'язкове.

Відвідувачам островів пропонують кілька пішохідних маршрутів, розповідає Fascinating Spain. Найдовший маршрут Ruta del Monte Faro (7,5 кілометрів, приблизно 2,5 години). Він веде до маяка та охоплює ключові точки острова: знаменитий пляж Плайя-де-Родас, дитяче озеро, зону відпочинку та пікніків Нуестра-Сеньйора.



Краєвиди під час маршруту Ruta del Monte Faro / фото TripAdvisor

Більш короткий варіант Ruta del Faro da Porta (5,2 кілометра, близько 1 години 45 хвилин). Частина маршруту збігається з попереднім, однак замість підйому до головного маяка туристи прямують до меншого маяка Faro de Portas, розташованого нижче.

