В Европе есть немало островов, которые позволяют изменить ритм жизни. В этой новинке, со ссылкой на The Guardian, мы расскажем об идеальных местах для тех, кто ищет спокойствие, природу и новые впечатления.

Какие острова Европы являются лучшими для спокойного отдыха?

Зюльт, Германия

Остров Зюльт, самый большой среди Северо-Фризских островов, соединен с материковой Германией железнодорожной дамбой и расположен чуть более чем в трех часах поездом от Гамбурга. Он простирается между Северным морем и Ваттовым морем, предлагая более 25 километров белоснежных пляжей, песчаные дюны и соленые болота.

Остров популярен среди состоятельных немцев, но здесь также есть кемпинги, серф-школы и более доступные варианты отдыха. Туристы могут остановиться в городах Вестерланд, Кампен или Кайтум, а также исследовать природные заповедники и попробовать местные деликатесы, в частности устрицы Sylter Royal.

Шеркин, Ирландия

Остров Шеркин, один из семи населенных островов у западного побережья графства Корк, привлекает спокойной атмосферой. Добраться сюда можно примерно за два часа вместе с паромом. Здесь нет суеты крупных курортов, зато гостей ждут пешие маршруты, живописные пляжи, арт-студии и единственный паб на острове The Jolly Roger. Летом здесь проводятся музыкальные фестивали, а отдых дополняют уютные гостевые дома и кемпинги.

Торчелло, Италия

Небольшой остров Торчелло расположен в Венецианской лагуне и дарит полный контраст с шумной Венецией. Сюда можно добраться на лодке от острова Бурано. Торчелло поражает тишиной, простором и зелеными пейзажами. Главная достопримечательность – это базилика Санта-Мария-Ассунта с уникальными мозаиками 11 века. Это место идеально подходит для спокойного отдыха и знакомства с историей региона.

Острова Фриуль, Франция

Всего в 20 минутах от Марселя расположены острова Фриуль – часть природного парка Каланки. Два основных острова Ратонеау и Помег соединены дамбой и предлагают пешеходные маршруты, дикие бухты и кристально чистую воду. Здесь можно исследовать исторические форты, старые карантинные больницы и насладиться уединенными пляжами. Лучшее место для отдыха – уютные апартаменты возле порта.

Острова Сиес, Испания

Острова Сиес у побережья Галисии – это настоящий рай без автомобилей с белоснежными пляжами и бирюзовой водой. Они входят в состав национального парка, поэтому количество посетителей ограничено. Самый известный пляж – Родас, который напоминает карибский берег. Здесь можно заниматься снорклингом, каякингом и пешими прогулками среди природы. Для ночлега доступен кемпинг, но бронирование обязательно.

Посетителям островов предлагают несколько пешеходных маршрутов, рассказывает Fascinating Spain. Самый длинный маршрут Ruta del Monte Faro (7,5 километров, примерно 2,5 часа). Он ведет к маяку и охватывает ключевые точки острова: знаменитый пляж Плайя-де-Родас, детское озеро, зону отдыха и пикников Нуэстра-Сеньора.



Пейзажи во время маршрута Ruta del Monte Faro / фото TripAdvisor

Более короткий вариант Ruta del Faro da Porta (5,2 километра, около 1 часа 45 минут). Часть маршрута совпадает с предыдущим, однако вместо подъема к главному маяку туристы направляются к меньшему маяку Faro de Portas, расположенного ниже.

