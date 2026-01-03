Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Mirror.

Куда туристам не советуют путешествовать в 2026 году?

Путешествия дарят яркие эмоции, но при отсутствии ответственного подхода они могут иметь серьезные негативные последствия. Переполненные города, перегруженный общественный транспорт, рост цен на жилье, вред окружающей среде и чрезмерные выбросы от авиаперелетов – все это делает туризм в 2026 году сложным вызовом для планеты. Поэтому вот список, куда не стоит планировать свои путешествия в 2026 году:

1. Изола Сакра, Италия

Небольшой прибрежный городок недалеко от Рима известен своим римским некрополем. Здесь проживает около 15 тысяч человек, однако близость к аэропорту Фьюмичино и побережью сделала Изола Сакра популярным туристическим направлением.

Массовая застройка и планы возведения большого порта для яхт и круизных лайнеров вызвали серьезное беспокойство среди экологов. Проект, предусматривающий прием до 6 тысяч пассажиров одновременно, может в корне изменить облик региона и жизнь местных жителей.

2. Канарские острова, Испания

Канары давно стали излюбленным местом туристов благодаря мягкому климату. В прошлом году архипелаг посетили почти 18 миллионов туристов, что привело к масштабным протестам местного населения.

Много туристов в Испании / фото Canva

В 2025 году тысячи людей вышли на улицы Тенерифе, Гран-Канарии и Лансароте с лозунгом "Канарские острова имеют границу". Жители заявляют, что массовый туризм разрушает природу, усложняет повседневную жизнь и вытесняет местных с рынка жилья.

3. Антарктида

Количество туристов, посещающих Антарктиду, стремительно растет: в сезоне 2023 – 2024 годов континент посетили более 120 тысяч человек, и эта цифра может удвоиться. Несмотря на строгие правила поведения, растет риск распространения болезней среди животных и нарушения хрупкой экосистемы. Ученые уже фиксируют опасные инфекции среди пингвинов, а климатические изменения только обостряют ситуацию.

4. Регион Юнгфрау, Швейцария

Живописный регион в Бернском Оберланде, известный деревнями Гриндельвальд, Лаутербруннен и Венген, все труднее справляется с наплывом туристов. Переполненные горные дороги, изношенные тропы и толпы у водопадов негативно влияют на окружающую среду и качество жизни местных жителей. Баланс между туризмом и сохранением природы здесь становится все более хрупким.

5. Мехико, Мексика

Столица Мексики столкнулась с острой реакцией на джентрификацию, краткосрочную аренду и рост цен на жилье. В июле 2025 года в городе произошли массовые протесты, которые иногда переросли в насилие.

Туристы на платформе Quora отмечают, что в регионе активно действуют конкурирующие картели и преступные группировки. Они занимаются вымогательством, похищениями людей, убийствами и вооруженными столкновениями

6. Момбаса, Кения

Туризм в Кении активно растет, особенно круизный. В 2024 году портовый трафик в Момбасе вырос на 164 процента, и страна не планирует замедлять темпы. Однако чрезмерный туризм уже привел к истощению ресурсов, проблем с отходами, перегруженных дорог и загрязнению океана. По оценке экспертов, город рискует потерять свою туристическую привлекательность из-за неравномерного развития и деградации побережья.

Куда тогда стоит путешествовать в 2026 году?