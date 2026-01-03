Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Mirror.
Смотрите также Мегапопулярная локация в Италии стала платной: к чему готовиться туристам
Куда туристам не советуют путешествовать в 2026 году?
Путешествия дарят яркие эмоции, но при отсутствии ответственного подхода они могут иметь серьезные негативные последствия. Переполненные города, перегруженный общественный транспорт, рост цен на жилье, вред окружающей среде и чрезмерные выбросы от авиаперелетов – все это делает туризм в 2026 году сложным вызовом для планеты. Поэтому вот список, куда не стоит планировать свои путешествия в 2026 году:
1. Изола Сакра, Италия
Небольшой прибрежный городок недалеко от Рима известен своим римским некрополем. Здесь проживает около 15 тысяч человек, однако близость к аэропорту Фьюмичино и побережью сделала Изола Сакра популярным туристическим направлением.
Массовая застройка и планы возведения большого порта для яхт и круизных лайнеров вызвали серьезное беспокойство среди экологов. Проект, предусматривающий прием до 6 тысяч пассажиров одновременно, может в корне изменить облик региона и жизнь местных жителей.
2. Канарские острова, Испания
Канары давно стали излюбленным местом туристов благодаря мягкому климату. В прошлом году архипелаг посетили почти 18 миллионов туристов, что привело к масштабным протестам местного населения.
Много туристов в Испании / фото Canva
В 2025 году тысячи людей вышли на улицы Тенерифе, Гран-Канарии и Лансароте с лозунгом "Канарские острова имеют границу". Жители заявляют, что массовый туризм разрушает природу, усложняет повседневную жизнь и вытесняет местных с рынка жилья.
3. Антарктида
Количество туристов, посещающих Антарктиду, стремительно растет: в сезоне 2023 – 2024 годов континент посетили более 120 тысяч человек, и эта цифра может удвоиться. Несмотря на строгие правила поведения, растет риск распространения болезней среди животных и нарушения хрупкой экосистемы. Ученые уже фиксируют опасные инфекции среди пингвинов, а климатические изменения только обостряют ситуацию.
4. Регион Юнгфрау, Швейцария
Живописный регион в Бернском Оберланде, известный деревнями Гриндельвальд, Лаутербруннен и Венген, все труднее справляется с наплывом туристов. Переполненные горные дороги, изношенные тропы и толпы у водопадов негативно влияют на окружающую среду и качество жизни местных жителей. Баланс между туризмом и сохранением природы здесь становится все более хрупким.
5. Мехико, Мексика
Столица Мексики столкнулась с острой реакцией на джентрификацию, краткосрочную аренду и рост цен на жилье. В июле 2025 года в городе произошли массовые протесты, которые иногда переросли в насилие.
Туристы на платформе Quora отмечают, что в регионе активно действуют конкурирующие картели и преступные группировки. Они занимаются вымогательством, похищениями людей, убийствами и вооруженными столкновениями
Смотрите также Куда полететь в 2026 году: Ryanair назвал топ-5 городов, на которые стоит обратить внимание туристам
6. Момбаса, Кения
Туризм в Кении активно растет, особенно круизный. В 2024 году портовый трафик в Момбасе вырос на 164 процента, и страна не планирует замедлять темпы. Однако чрезмерный туризм уже привел к истощению ресурсов, проблем с отходами, перегруженных дорог и загрязнению океана. По оценке экспертов, город рискует потерять свою туристическую привлекательность из-за неравномерного развития и деградации побережья.
Куда тогда стоит путешествовать в 2026 году?
Мы уже писали о лучших направлениях в 2026 году для туристов. Например, Италия, но важно ехать именно в сентябре, ведь это идеальное время, чтобы посетить красочные поселки на побережье Амальфи. Температура воздуха днем все еще колеблется в пределах 20 – 28 градусов.
Или же, узнайте, какие страны будут трендом в 2026 году среди туристов. Одним из направлений является район Лондона Ноттинг-Хилл, привлекающий туристов с тех пор, как Хью Грант и Джулия Робертс сыграли в одноименном фильме.