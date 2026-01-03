Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Дивіться також Мегапопулярна локація в Італії стала платною: до чого готуватися туристам

Куди туристам не радять подорожувати у 2026 році?

Подорожі дарують яскраві емоції, але за відсутності відповідального підходу вони можуть мати серйозні негативні наслідки. Переповнені міста, перевантажений громадський транспорт, зростання цін на житло, шкода довкіллю та надмірні викиди від авіаперельотів – все це робить туризм у 2026 році складним викликом для планети. Тому ось список, куди не варто планувати свої подорожі у 2026 році:

1. Ізола Сакра, Італія

Невелике прибережне містечко неподалік Рима відоме своїм римським некрополем. Тут мешкає близько 15 тисяч людей, однак близькість до аеропорту Ф'юмічіно та узбережжя зробила Ізола Сакра популярним туристичним напрямком.

Масова забудова й плани зведення великого порту для яхт і круїзних лайнерів викликали серйозне занепокоєння серед екологів. Проєкт, який передбачає прийом до 6 тисяч пасажирів одночасно, може докорінно змінити вигляд регіону та життя місцевих жителів.

2. Канарські острови, Іспанія

Канари давно стали улюбленим місцем туристів завдяки м'якому клімату. Торік архіпелаг відвідали майже 18 мільйонів туристів, що призвело до масштабних протестів місцевого населення.

Багато туристів в Іспанії / фото Canva

У 2025 році тисячі людей вийшли на вулиці Тенеріфе, Гран-Канарії та Лансароте з гаслом "Канарські острови мають межу". Мешканці заявляють, що масовий туризм руйнує природу, ускладнює повсякденне життя та витісняє місцевих з ринку житла.

3. Антарктида

Кількість туристів, які відвідують Антарктиду, стрімко зростає: у сезоні 2023 – 2024 років континент відвідали понад 120 тисяч людей, і ця цифра може подвоїтися. Попри суворі правила поведінки, зростає ризик поширення хвороб серед тварин і порушення крихкої екосистеми. Вчені вже фіксують небезпечні інфекції серед пінгвінів, а кліматичні зміни лише загострюють ситуацію.

4. Регіон Юнгфрау, Швейцарія

Мальовничий регіон у Бернському Оберланді, відомий селами Гріндельвальд, Лаутербруннен і Венген, дедалі важче справляється з напливом туристів. Переповнені гірські дороги, зношені стежки та натовпи біля водоспадів негативно впливають на довкілля та якість життя місцевих мешканців. Баланс між туризмом і збереженням природи тут стає дедалі крихкішим.

5. Мехіко, Мексика

Столиця Мексики зіткнулася з гострою реакцією на джентрифікацію, короткострокову оренду та зростання цін на житло. У липні 2025 року в місті відбулися масові протести, які подекуди переросли в насильство.

Туристи на платформі Quora зазначають, що в регіоні активно діють конкуруючі картелі та злочинні угруповання. Вони займаються вимаганням, викраденнями людей, убивствами та збройними сутичками

Дивіться також Куди полетіти у 2026 році: Ryanair назвав топ-5 міст, на які варто звернути увагу туристам

6. Момбаса, Кенія

Туризм у Кенії активно зростає, особливо круїзний. У 2024 році портовий трафік у Момбасі зріс на 164 відсотки, і країна не планує сповільнювати темпи. Однак надмірний туризм уже призвів до виснаження ресурсів, проблем із відходами, перевантажених доріг та забруднення океану. За оцінкою експертів, місто ризикує втратити свою туристичну привабливість через нерівномірний розвиток і деградацію узбережжя.

Куди тоді варто подорожувати у 2026 році?