Щоб побачити "балкон Джульєтти", який залишається однією з найвідвідуваніших туристичних локацій міста, доведеться заплатити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Time Out.

Скільки коштує побачити "балкон Джульєтти" у Вероні?

Через надмірний наплив охочих влада запровадила платний вхід – 12 євро. Ба більше, до будинку впускатимуть одночасно до 100 осіб, коли раніше це було 130. Окрім того, для охочих зробити фото на балконі буде встановлено суворе обмеження часу – лише 60 секунд.

Однак плата за відвідування діятиме лише протягом різдвяного періоду, і з 6 січня доступ знову стане безплатним.

Влада Верони також повідомила, що в разі значних скупчень туристів біля цього будинку може бути запроваджено односторонній рух на вулиці. Поки що невідомо, чи повернеться вона під час інших пікових сезонів.

Нова плата та супровідні обмеження викликали суперечки серед місцевих гідів і підприємців, однак міська рада наполягає, що ці заходи необхідні "з міркувань громадської безпеки". За словами влади, потік відвідувачів був неконтрольованим і неприйнятним, а нові правила мають допомогти створити комфортніші умови для всіх.

Що відомо про "Балкон Джульєтти"?

Туристична пам'ятка у Вероні не має прямого історичного зв'язку з п'єсою Шекспіра, пише The Telegraph. Видання зазначає, що Шекспір насправді ніколи не бував у Вероні, а балкон не має жодного відношення до історії Ромео і Джульєтти.

Попри відсутність автентичних підстав, місце стало популярною туристичною атракцією для прихильників твору. Хоча The Telegraph включив будинок до десятки місць, які не варті уваги туристів.

Додамо, що в Середньовіччі у цьому будинку мешкала родина Каппеллетті, чиє ім'я стало основою для Капулетті. Але сам балкон був добудований лише у 1930-х роках, а статуя Джульєтти – у 1970-х.

