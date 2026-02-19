Експерти прогнозують, що у 2026 році інтерес до цієї країни може досягнути рекордного рівня, пише In Journal. Навесні туристи часто обирають великі міста, тож для тих, хто планує мандрівку до Іспанії – радимо звернути увагу на 3 найкрасивіші міста.

У які міста поїхати в Іспанії навесні?

Валенсія

Це третє за величиною місто Іспанії розташоване на східному узбережжі Піренейського півострова. Одна з головних візитівок міста – комплекс Місто науки та мистецтв, збудований у старому руслі річки Турія. Тут розташовані Палац мистецтв "Королева Софія", Музей науки "Принц Філіп" та Океанографічний музей. Серед інших знакових місць – Валенсійські ворота та 15 мостів, що стали символом міста.

Валенсія відома й архітектурою Сантьяго Калатрави, чиї футуристичні споруди контрастують із історичним центром. Місто тішить кліматом – тут близько 300 сонячних днів на рік і лише близько 20 дощових. Саме в цьому місті з’явилася паелья, тож туристам обов’язково варто її спробувати.

Барселона

Столиця Каталонії стала найпопулярнішим туристичним напрямком. Місто поєднує середземноморську атмосферу з багатою культурною спадщиною. Колись у цьому місті жили Пабло Пікассо та Сальвадор Далі.

Знайомство з містом зазвичай починають із площі Каталонії, звідки бере початок знаменита Ла-Рамбла – це вулиця з артистами, торговцями та ринком Бокерія. Наприкінці алеї височіє пам’ятник Колумбу, що веде до морської частини міста.

Обов’язковими пунктами програми залишаються парк Гуель і Собор Святого Сімейства – шедеври Антоніо Гауді, а також Каса-Міла й Каса-Бальйо.

Мадрид

Столиця Іспанії поєднує сучасну архітектуру, величні площі та багату музейну спадщину. Серед знакових місць - Іспанська площа, Гран-Віа, Пуерта-дель-Соль, Пласа-Майор, парк Ретіро, площа Сібелес та стадіон "Сантьяго Бернабеу".

Місто славиться музеями. Мандрівники можуть відвідати музей Прадо, Національний музей мистецтв королеви Софії та Музей Тіссен-Борнеміси. Мадрид відомий своєю гастрономією. Тут можна спробувати традиційні тапаси чи тортильєї, а ще скуштувати безліч іспанських страв.

На які іспанські острови не так легко потрапити?

Мар-Менор в Іспанії відомий ізольованими островами, що виникли через підводну вулканічну активність і мають статус природного заповідника, пише Mirror. Доступ до островів обмежений, можливий лише через організовані тури, а кожен острів має свою унікальну історію та екосистему.

