Эксперты прогнозируют, что в 2026 году интерес к этой стране может достичь рекордного уровня, пишет In Journal. Весной туристы часто выбирают крупные города, поэтому для тех, кто планирует путешествие в Испанию – советуем обратить внимание на 3 самые красивые города.

В какие города поехать в Испании весной?

Валенсия

Это третий по величине город Испании расположен на восточном побережье Пиренейского полуострова. Одна из главных визитных карточек города – комплекс Город науки и искусств, построен в старом русле реки Турия. Здесь расположены Дворец искусств "Королева София", Музей науки "Принц Филипп" и Океанографический музей. Среди других знаковых мест – Валенсийские ворота и 15 мостов, ставших символом города.

Валенсия известна и архитектурой Сантьяго Калатравы, чьи футуристические сооружения контрастируют с историческим центром. Город радует климатом – здесь около 300 солнечных дней в году и только около 20 дождливых. Именно в этом городе появилась паэлья, поэтому туристам обязательно стоит ее попробовать.

Барселона

Столица Каталонии стала самым популярным туристическим направлением. Город сочетает средиземноморскую атмосферу с богатым культурным наследием. Когда-то в этом городе жили Пабло Пикассо и Сальвадор Дали.

Знакомство с городом обычно начинают с площади Каталонии, откуда берет начало знаменитая Ла-Рамбла – это улица с артистами, торговцами и рынком Бокерия. В конце аллеи возвышается памятник Колумбу, ведущий к морской части города.

Обязательными пунктами программы остаются парк Гуэль и Собор Святого Семейства – шедевры Антонио Гауди, а также Каса-Мила и Каса-Бальо.

Мадрид

Столица Испании сочетает современную архитектуру, величественные площади и богатое музейное наследие. Среди знаковых мест - Испанская площадь, Гран-Виа, Пуэрта-дель-Соль, Пласа-Майор, парк Ретиро, площадь Сибелес и стадион "Сантьяго Бернабеу".

Город славится музеями. Путешественники могут посетить музей Прадо, Национальный музей искусств королевы Софии и Музей Тиссен-Борнемисы. Мадрид известен своей гастрономией. Здесь можно попробовать традиционные тапасы или тортильеи, а еще попробовать множество испанских блюд.

На какие испанские острова не так легко попасть?

Мар-Менор в Испании известен изолированными островами, возникшими из-за подводной вулканической активности и имеющими статус природного заповедника, пишет Mirror. Доступ к островам ограничен, возможен только через организованные туры, а каждый остров имеет свою уникальную историю и экосистему.

