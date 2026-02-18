Украинка Надежда Макарова побывала в Лондоне и рассказала о важных нюансах, которые надо знать всем туристам, планирующим путешествие в этот город.

Что нужно знать перед поездкой в Лондон?

Одним из первых этапов планирования путешествия является поиск отеля или апартаментов. В Лондоне лучше всего выбирать варианты в районах Ковент-Гарден, Челси или Тауэр-Хилл. Они безопасны, красивые и удобные. Расположены в центре, а потому добраться до всех достопримечательностей будет легко.

Что касается добирания, то в Лондоне удобнее всего пользоваться общественным транспортом. Метро здесь чистое, безопасное и самое быстрое. Билеты покупать не надо – достаточно воспользоваться PayPass на входе и выходе.

Еще до начала поездки купите переходник для британской розетки, ведь иначе не сможете зарядить телефон. Лондон известен как мрачный и дождливый город, но зонтик можно не везти аж из дома. Здесь в каждом сувенирном магазине продаются зонты за 10 фунтов стерлингов. Если дождь начнется – можно просто его купить, чтобы не носить постоянно с собой.

Еще один интересный нюанс – здесь все нужно бронировать заранее. Это касается и билетов в достопримечательности, и поезда из аэропорта, и билетов на Лондонский глаз и тому подобное. К слову, во многих музеях и смотровых площадках вход бесплатный, но билет все равно надо забронировать на официальном сайте.

Украинка рассказала важные нюансы о Лондоне: видео

Когда лучшее время, чтобы поехать в Лондон?

Как пишет Visit London, лучшее время, чтобы спланировать путешествие в Лондон, зависит от того, чего именно вы хотите. Например, летом здесь теплее всего и есть возможность увидеть Лондон солнечным, а не мрачным. В июле столбики термометров часто держатся на уровне +24 градуса.

В то же время дешевле всего будет в период с января по март. В это время нет праздников, погода холодная, часто падают дожди, а потому цены на авиаперелет и проживание в отеле уменьшаются.

Самый влажный месяц в году – октябрь. В среднем осадки продолжаются 21 день.

Пик сезона в Лондоне – это, конечно, лето. В это время цены увеличиваются, а туристов на улицах становится больше.

