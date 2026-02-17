По данным Японской туристической организации, в 2025 году Японию посетили рекордные 42,7 миллиона иностранных туристов, пишет In Journal. Такое расширение туризма вызвано большой популярностью Токио в социальных сетях. Город стал синонимом городской эстетики, которая вдохновляет молодое поколение.

Почему Токио стал таким популярным?

Падение японской иены сделало пребывание в этой стране значительно доступнее для туристов из других частей мира, что еще больше способствовало росту количества посетителей.

Быстрому росту туризма поспособствовала огромная популярность аниме (японских мультсериалов и фильмов). Согласно исследованию 2023 года, наибольшее количество посетителей назвала японскую кухню причиной своей поездки в Токио.

Что стоит посетить в Токио?

Токио является самым густонаселенным городом в мире. Для тех, кто планирует поездку в столицу Японии, стоит сохранить себе основные достопримечательности, которые стоит посетить.

Переход Сибуя – самый известный пешеходный переход в мире и своеобразный символ города.

Токийская башня и Токийское небесное дерево – башни, с которых открывается захватывающий вид на панораму города.

Асакуса и храм Сенсо-дзи – старейший буддийский храм в Токио.

Храм Мэйдзи – один из самых посещаемых храмов, к которому можно добраться лесными тропами с более чем 100 тысячами ступенек.

Акихабара – привлекательный район города, который стал раем для поклонников технологий, аниме и манга-культуры.

Одайба – футуристический остров в Токийском заливе, известный своей современной архитектурой, развлекательными заведениями и впечатляющими панорамами города.

Музей Гибли – уникальный музей, посвященный одноименной японской анимационной студии.

Что попробовать в Токио?

Столицу Японии несколько раз объявляли гастрономической столицей мира, а сегодня этот город имеет наибольшее количество звезд Мишлен. Здесь можно попробовать рамени на любой вкус, суши, шашлыки якитори, курицу карааге, свежеиспеченные шарики такояки, саке или холодное пиво.

Куда пойти в Токио в вечернее время?

Этот город ночью никогда не спит, поэтому туристам будет куда наведаться и на что посмотреть.

Синдзюку – эпицентр ночной жизни с караоке-клубами, джаз-барами и культовым районом Золотая Роща, где на узких улочках спрятаны десятки небольших баров.

Роппонги – космополитический район, известный своими ночными клубами и роскошными лаунж-барами.

Синдзюка – район с многочисленными барами на крыше, где часто организуют караоке, что является частью японской традиции, которую стоит почувствовать в этом городе.

Одайба – футуристический остров, который оживает ночью благодаря впечатляющим световым инсталляциям.

Токио способно очаровать путешественников, которые любят историю, искусство, гастрономию или ночную жизнь. Здесь можно полюбоваться футуристическими пейзажами, световой рекламой в Субуи и получить впечатления, которые останутся в памяти навсегда.

Какие столицы Европы являются самыми безопасными?

Путешественник Винисиус Коста выделил Будапешт, Варшаву, Любляну, Вильнюс и Рейкьявик как самые безопасные столицы Европы, пишет Travel off Path. Прага, Варшава и Барселона имеют высокий уровень шума, что затрудняет ночной сон, тогда как Цюрих признан лучшим городом для ночного отдыха.

