По данным Японской туристической организации, в 2025 году Японию посетили рекордные 42,7 миллиона иностранных туристов, пишет In Journal. Такое расширение туризма вызвано большой популярностью Токио в социальных сетях. Город стал синонимом городской эстетики, которая вдохновляет молодое поколение.
Почему Токио стал таким популярным?
Падение японской иены сделало пребывание в этой стране значительно доступнее для туристов из других частей мира, что еще больше способствовало росту количества посетителей.
Быстрому росту туризма поспособствовала огромная популярность аниме (японских мультсериалов и фильмов). Согласно исследованию 2023 года, наибольшее количество посетителей назвала японскую кухню причиной своей поездки в Токио.
Что стоит посетить в Токио?
Токио является самым густонаселенным городом в мире. Для тех, кто планирует поездку в столицу Японии, стоит сохранить себе основные достопримечательности, которые стоит посетить.
Переход Сибуя – самый известный пешеходный переход в мире и своеобразный символ города.
Токийская башня и Токийское небесное дерево – башни, с которых открывается захватывающий вид на панораму города.
Асакуса и храм Сенсо-дзи – старейший буддийский храм в Токио.
Храм Мэйдзи – один из самых посещаемых храмов, к которому можно добраться лесными тропами с более чем 100 тысячами ступенек.
Акихабара – привлекательный район города, который стал раем для поклонников технологий, аниме и манга-культуры.
Одайба – футуристический остров в Токийском заливе, известный своей современной архитектурой, развлекательными заведениями и впечатляющими панорамами города.
Музей Гибли – уникальный музей, посвященный одноименной японской анимационной студии.
Что попробовать в Токио?
Столицу Японии несколько раз объявляли гастрономической столицей мира, а сегодня этот город имеет наибольшее количество звезд Мишлен. Здесь можно попробовать рамени на любой вкус, суши, шашлыки якитори, курицу карааге, свежеиспеченные шарики такояки, саке или холодное пиво.
Куда пойти в Токио в вечернее время?
Этот город ночью никогда не спит, поэтому туристам будет куда наведаться и на что посмотреть.
Синдзюку – эпицентр ночной жизни с караоке-клубами, джаз-барами и культовым районом Золотая Роща, где на узких улочках спрятаны десятки небольших баров.
Роппонги – космополитический район, известный своими ночными клубами и роскошными лаунж-барами.
Синдзюка – район с многочисленными барами на крыше, где часто организуют караоке, что является частью японской традиции, которую стоит почувствовать в этом городе.
Одайба – футуристический остров, который оживает ночью благодаря впечатляющим световым инсталляциям.
Токио способно очаровать путешественников, которые любят историю, искусство, гастрономию или ночную жизнь. Здесь можно полюбоваться футуристическими пейзажами, световой рекламой в Субуи и получить впечатления, которые останутся в памяти навсегда.
