За даними Японської туристичної організації, у 2025 році Японію відвідали рекордні 42,7 мільйона іноземних туристів, пише In Journal. Таке розширення туризму спричинене великою популярністю Токіо в соціальних мережах. Місто стало синонімом міської естетики, яка надихає молоде покоління.

Читайте також "Нова Майорка", де ціни у 2 рази нижче: який напрямок набирає популярності серед туристів

Чому Токіо став таким популярним?

Падіння японської єни зробило перебування в цій країні значно доступнішим для туристів з інших частин світу, що ще більше сприяло зростанню кількості відвідувачів.

Швидкому зростанню туризму посприяла величезна популярність аніме (японських мультсеріалів та фільмів). Згідно з дослідженням 2023 року, найбільша кількість відвідувачів назвала японську кухню причиною своєї поїздки до Токіо.

Що варто відвідати у Токіо?

Токіо є найбільш густонаселеним містом у світі. Для тих, хто планує поїздку до столиці Японії, варто зберегти собі основні пам’ятки, які варто відвідати.

Перехід Сібуя – найвідоміший пішохідний перехід у світі та своєрідний символ міста.

Токійська вежа та Токійське небесне дерево – вежі, з яких відкривається захопливий вид на панораму міста.

Асакуса та храм Сенсо-дзі – найстаріший буддійський храм у Токіо.

Храм Мейдзі – один з найбільш відвідуваних храмів, до якого можна дістатися лісовими стежками з більш ніж 100 тисячами сходинок.

Акіхабара – привабливий район міста, який став раєм для шанувальників технологій, аніме та манґа-культури.

Одайба – футуристичний острів у Токійській затоці, відомий своєю сучасною архітектурою, розважальними закладами та вражаючими панорамами міста.

Музей Гіблі – унікальний музей, присвячений однойменній японській анімаційній студії.

Що спробувати у Токіо?

Столицю Японії кілька разів оголошували гастрономічною столицею світі, а сьогодні це місто має найбільшу кількість зірок Мішлен. Тут можна спробувати рамени на будь-який смак, суші, шашлики якіторі, курку карааге, свіжоспечені кульки такоякі, саке чи холодне пиво.

Куди піти в Токіо у вечірню пору?

Це місто вночі ніколи не спить, тож туристам буде куди навідатися та на що подивитися.

Шіндзюку – епіцентр нічного життя з караоке-клубами, джаз-барами та культовим районом Золотий Гай, де на вузьких вуличках заховані десятки невеликих барів.

Роппонґі – космополітичний район, відомий своїми нічними клубами та розкішними лаунж-барами.

Шіндзюка – район з численними барами на даху, де часто організовують караоке, що є частиною японської традиції, яку варто відчути в цьому місті.

Одайба – футуристичний острів, який оживає вночі завдяки вражаючим світловим інсталяціям.

Токіо здатне зачарувати мандрівників, які люблять історію, мистецтво, гастрономію чи нічне життя. Тут можна налюбуватися футуристичними пейзажами, світловою рекламою в Субуї та отримати враження, які залишаться в пам’яті назавжди.

Які столиці Європи є найбезпечнішими?

Мандрівник Вінісіус Коста виділив Будапешт, Варшаву, Любляну, Вільнюс та Рейк'явік як найбезпечніші столиці Європи, пише Travel off Path. Прага, Варшава та Барселона мають високий рівень шуму, що ускладнює нічний сон, тоді як Цюрих визнано найкращим містом для нічного відпочинку.

Які ще є цікаві новини про подорожі?