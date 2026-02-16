Світові подорожі продовжують відновлюватися після пандемії, і міжнародний туризм встановлює нові рекорди. У 2025 році понад 1,5 мільярда туристів виїхали за кордон, а Світовий туристичний барометр ООН зафіксував зростання на 4 відсотки міжнародних прибуттів.

В яких країнах зафіксували найшвидше зростання туризму?

Хоча Європа залишається найвідвідуванішим регіоном із майже 800 мільйонами туристів, найбільш швидке зростання спостерігається у менш відомих напрямках. Так, у Бразилії міжнародні прибуття зросли на тридцять сім відсотків, у Єгипті на двадцять відсотків, в Ефіопії на п'ятнадцять відсотків, у Бутані на тридцять відсотків, а на Сейшельських островах на тринадцять відсотків.

Туристи шукають різноманітну культуру, унікальні пейзажі та можливості для відкриттів, тому країни із гарною доступністю стають справжніми переможцями. Єгипет Завдяки відкриттю Великого Єгипетського музею біля пірамід Гізи та відчутному підвищенню безпеки, країна приваблює як сім'ї, так і самостійних мандрівників.

Крім популярних центрів, туристам радять досліджувати менш відомі міста та регіони, відкриваючи різні "версії" Бразилії. Ефіопія Країна зафіксувала зростання на п'ятнадцять відсотків і стала популярною для мандрівників, які шукають активні пригоди та культурні відкриття.

Яке зростання туризму на українському ринку?

Український туристичний ринок також продовжує поступово відновлюватися та розвиватися. За даними Join UP! у 2025 році було зафіксовано найдинамічніше зростання за останні кілька років: кількість туристів зросла в 2,6 рази порівняно з першим роком повномасштабної війни та на шістдесят відсотків у порівнянні з 2024 роком.

Туризм в Україні за останні роки / фото Join UP!

