Мовиться про Лаос, "затиснутий" між Таїландом і В'єтнамом. З посиланням на novo-monde.com розповідаємо про цю країну докладніше.
Чому Лаос – найкраща країна для slow travel у 2026 році?
На противагу розташованим поруч і переповненим туристами Таїланду чи В'єтнаму, Лаос пропонує щось особливе – можливість сповільнитися і по-справжньому зануритися у місцеву культуру. Багато туристів їдуть сюди, плануючи на тиждень, але залишаються на місяць, а то й більше.
Чому ж люди затримуються у Лаосі? Тому що це один із найкращих напрямків для "повільних подорожей" (slow travel). Це такий тренд у туризмі, що підкреслює важливість не поспішати, встановлювати зв'язки з місцевою культурою та занурюватися у досвід подорожі.
Лаос тут ідеально підходить. Країна насичена невеликими містечками, річками, звивистими стежками, а особливо густо – розслабленою та неспішною атмосферою. Люди Лаосу дружні та привітні, а менша щільність відвідувачів, ніж у сусідніх країнах, дає більше простору на те, щоб "побачити все".
До того ж Лаос просякнутий історією та культурою. Тут унікальне поєднання буддійських традицій та корінних вірувань, а місто Луангпхабанг є яскравим прикладом полікультурності з добре збереженими історичними будівлями, традиційною архітектурою та буддійськими храмами.
При цьому грошей витрачати багато не доведеться, 25 – 35 доларів на день вистачає на проживання, їжу та активності. І хоч Лаос не має виходу до моря, там є сотні островів на річці Меконг, тож і пляжний відпочинок тут доступний, нехай і своєрідний.
Прихована перлина Азії – дивовижної краси країна Лаос
Чим насолоджуватися у Лаосі? Це природна краса, в основному неторкана, смачна місцева їжа, походи в джунглі, відвідування храмів і водоспадів і багато іншого. У місті Луангпхабанг доступні елітні розваги, у Ванг-В'єнзі можна поплавати на каяках, покататися на тюбінгу в печері, і побачити водоспад Куанг Сі.
Північна частина країни пропонує гірську красу з драматичними карстовими пейзажами, трекінг та автентичне сільське життя. Завітайте тут у Нонг Кхіау, відомий видами на долину річки Нам Оу та оглядовим майданчиком Пха Ток із приголомшливими світанками та заходами сонця.
Дістатися до Лаоса, втім, не елементарно. Авіарейси дещо обмежені, туристична інфраструктура все ще не ідеальна, але – все реально. Просто плануйте заздалегідь і не закладайте менш як 2 чи навіть 3 тижні.
Як зазначає visitukraine.today, для заїзду до Лаосу українці мають отримати візу. Цей документ коштує приблизно 40 – 50 доларів і дає право перебувати на території країни 30 діб. Візу дають після прибуття в аеропорту, але можна оформити й заздалегідь онлайн, щоб не стояти на місці у чергах.
Які ще цікаві туристичні магніти Південно-Східної Азії варто відвідати?
Звісно, це В'єтнам. У 2025 році ця країна взагалі прийняла рекордні 21,5 мільйона туристів і несподівано випередила Таїланд. Навіть ООН зараховує В'єтнам до країн із найвищими темпами зростання міжнародного туризму у світі, а острів Фукуок став трендовим серед українців.
І не забуваймо про Камбоджу. Вона поруч із Лаосом та В'єтнамом, і стрімко набирає популярності серед туристів. Ціни тут значно нижчі за ціни сусідів, а храмовий комплекс Ангкор-Ват зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО точно варто відвідати кожному, як і побачити неймовірно красивий схід сонця над Сіамською затокою.