Мовиться про Лаос, "затиснутий" між Таїландом і В'єтнамом. З посиланням на novo-monde.com розповідаємо про цю країну докладніше.

Чому Лаос – найкраща країна для slow travel у 2026 році?

На противагу розташованим поруч і переповненим туристами Таїланду чи В'єтнаму, Лаос пропонує щось особливе – можливість сповільнитися і по-справжньому зануритися у місцеву культуру. Багато туристів їдуть сюди, плануючи на тиждень, але залишаються на місяць, а то й більше.

Чому ж люди затримуються у Лаосі? Тому що це один із найкращих напрямків для "повільних подорожей" (slow travel). Це такий тренд у туризмі, що підкреслює важливість не поспішати, встановлювати зв'язки з місцевою культурою та занурюватися у досвід подорожі.

Лаос тут ідеально підходить. Країна насичена невеликими містечками, річками, звивистими стежками, а особливо густо – розслабленою та неспішною атмосферою. Люди Лаосу дружні та привітні, а менша щільність відвідувачів, ніж у сусідніх країнах, дає більше простору на те, щоб "побачити все".

До того ж Лаос просякнутий історією та культурою. Тут унікальне поєднання буддійських традицій та корінних вірувань, а місто Луангпхабанг є яскравим прикладом полікультурності з добре збереженими історичними будівлями, традиційною архітектурою та буддійськими храмами.

При цьому грошей витрачати багато не доведеться, 25 – 35 доларів на день вистачає на проживання, їжу та активності. І хоч Лаос не має виходу до моря, там є сотні островів на річці Меконг, тож і пляжний відпочинок тут доступний, нехай і своєрідний.

Прихована перлина Азії – дивовижної краси країна Лаос: дивіться відео worldwildhearts

Чим насолоджуватися у Лаосі? Це природна краса, в основному неторкана, смачна місцева їжа, походи в джунглі, відвідування храмів і водоспадів і багато іншого. У місті Луангпхабанг доступні елітні розваги, у Ванг-В'єнзі можна поплавати на каяках, покататися на тюбінгу в печері, і побачити водоспад Куанг Сі.

Північна частина країни пропонує гірську красу з драматичними карстовими пейзажами, трекінг та автентичне сільське життя. Завітайте тут у Нонг Кхіау, відомий видами на долину річки Нам Оу та оглядовим майданчиком Пха Ток із приголомшливими світанками та заходами сонця.​

Дістатися до Лаоса, втім, не елементарно. Авіарейси дещо обмежені, туристична інфраструктура все ще не ідеальна, але – все реально. Просто плануйте заздалегідь і не закладайте менш як 2 чи навіть 3 тижні.

Як зазначає visitukraine.today, для заїзду до Лаосу українці мають отримати візу. Цей документ коштує приблизно 40 – 50 доларів і дає право перебувати на території країни 30 діб. Візу дають після прибуття в аеропорту, але можна оформити й заздалегідь онлайн, щоб не стояти на місці у чергах.

