Експерти Lonely Planet дали поради, як отримати максимум від відпустки у Таїланді. Про це повідомляє 24 Канал.

Що треба знати туристам про Таїланд?

1. У літню відпустку не варто планувати відпочинок у Таїланді, адже в цей період там триває сезон дощів. З червня по жовтень у північній, центральній та південно-західній частині Таїланду частими є сильні зливи і шторми. У південно-східній частині та біля Сіамської затоки несезон триває трохи пізніше – з жовтня по грудень.

Найкращий час, щоб відвідати Таїланд, – зима. Щоправда, і ціни у цей період найвищі.

2. За даними Travel health pro, британські лікарі радять туристам вакцинуватися від правця і гепатиту А. Також варто зробити щеплення від сказу, оскільки багато мавп, собак і котів у Таїланді переносять це небезпечне вірусне захворювання.

3. Якщо ви плануєте відвідати екскурсію, відправитися у подорож на човні або їхати кудись потягом, то все це слід бронювати заздалегідь, адже у високий сезон попит дуже великий.

4. Щоб не зіпсувати собі відпустку, ніколи не пийте воду з-під крана, краще відмовтеся від льоду для напоїв і завжди мийте руки перед тим, як їсти. Якщо вже так трапилося, що ви захворіли, то краще звертатися до приватних, а не державних лікарень.



Відпочинок у Таїланді / Фото Depositphotos

5. У Таїланді є свій спосіб вітатися, який називається "вай". Цей жест полягає у складанні долонь перед грудьми, як під час молитви, і легкому нахилі голови, що демонструє мир і повагу. Краще не тиснути руку, якщо співрозмовник сам цього не ініціює. Крім того, використовуючи місцеве привітання, ви зможете показати місцевим мешканцям, що шануєте їхню культуру і традиції.

6. Майже 95% тайців сповідують буддизм, а тому дуже важливо шанувати їхню релігію:

перед тим, як заходити у будь-яку буддійську споруду, обов'язково роззуйтеся;

одягніть одяг, який закриває плечі і стегна;

не торкайтеся голови статуї Будди;

поступайтеся дорогою ченцям і ніколи не сідайте біля них в громадському транспорті.

7. Ніколи не висловлюйте неповагу до королівської родини. Це у Таїланді є кримінальним злочином, за який можуть посадити у в'язницю.



Тайський храм / Фото Depositphotos

Де ще можна відпочити взимку?

Українські турагенти прогнозують, що острів Фукуок у В'єтнамі стане справжнім трендом серед українців. Директорка туристичної агенції "Турмапа" Катерина Козлова розповіла 24 Каналу, що в грудні з аеропорту Кишинева почнуть літати чартерні рейси на Фукуок. Вона радить придивитися до цього напрямку, адже ціни на запуску рейсу завжди дуже вигідні.

Фукуок сподобається туристам своїми красивими піщаними пляжами, розкішним кораловим рифом і бірюзовою водою. Приємна новина – українцям віза не потрібна.