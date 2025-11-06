Поради тревел-блогерки @sofia.rist допоможуть побачити Європу по-новому – смачно, вигідно й без зайвого стресу. Про це повідомляє 24 Канал.

Що треба знати перед подорожжю Європою?

У багатьох країнах Європи музеї пропонують усім відвідувачам безкоштовний вхід у певні дні місяця. Це дозволяє добряче зекономити, однак важливо знати, що навіть для безкоштовного входу потрібен квиток. Його слід бронювати на офіційному сайті музею за 2 – 3 тижні до бажаної дати. Охочих безкоштовно побачити мистецтво є багато, а кількість квитків обмежена.

Квитки на автобуси і потяги для поїздок Європою варто купувати якомога раніше. Річ у тому, що чим ближче до дати відправлення, тим більшими стають ціни. Різниця колосальна – квитки можуть дорожчати у 3 і навіть більше разів від початкової вартості.

У країнах Європи завжди варто мати з собою дрібну готівку на сувеніри, вбиральню чи каву.

По-перше, не всі заклади видають решту з великої купюри.

По-друге, іноді оплата картою доступна лише від певної суми, наприклад, від 5 євро.

Українські мобільні оператори пропонують вигідний роумінг майже у всіх країнах Європи, коли українцям по суті не потрібно нічого доплачувати. Та все ж є деякі винятки. У країнах, які не входять до переліку "Роумінгу, як вдома", краще купувати електронні sim-картки. Так буде дешевше.

Останній лайфхак допоможе вам швидко визначити, чи варто їсти у певному ресторані. Так от, якщо все меню закладу написане англійською мовою або взагалі перекладене 3 – 4 мовами, то це означає, що заклад орієнтується лише на туристів. Кращу шукати локальні місцеві заклади, де і кухня смачніша, і дешевше. У них меню точно буде тією мовою, якою говорять в країні. Перекласти його можна за допомогою перекладача на телефоні.

Зверніть увагу! Раніше експерти з туризму розповіли 24 Каналу, як правильно обирати готель для відпустки. Перш за все, ніколи не варто вірити відгукам на всі 100%. Краще знайти готель на Google картах і "погуляти" біля нього. Так можна побачити, в якому стані пляж і чи є поблизу готелю ресторани, магазини тощо. Також варто дізнатися, коли була реновація готелю, щоб зрозуміти, в якому стані можуть бути номери і територія.

Які поради для подорожей дала інша блогерка?

Досвідчена тревел-блогерка @jackiecamardo поділилася своїми порадами, як зробити подорож ідеальною.