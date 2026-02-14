Українка Настя, яка веде свій блог @anahorban, розповіла про цікаві факти і власні спостереження, які її найбільше здивували на Лансароте.

Що українку здивувало на острові Лансароте?

Лансароте – це наче велика вулканічна пустеля. Свого часу на острові одночасно вивергалося понад 30 вулканів, а тому наслідки помітні й досі. Ландшафт на Лансароте вулканічний і нагадує іншу планету. У деяких точках острова температура землі на глибині 2 метри сягає 170 градусів. Через це значна частина Лансароте незаселена.

Клімат на острові нагадує пустельний – тут сильний вітер, майже немає дощу і є значні перепади температури вдень і вночі.

Місцеві мешканці вирощують виноградники і кактуси у вулканічних лунках або ж будують укриття з вулканічного каменю, щоб захистити урожай від вітру. Згодом з винограду виробляють вино, а з кактусів джем та лікер. А ще на Лансароте можна скуштувати страви приготовані на природному вулканічному грилі.

Цікаво, що всі поселення на острові білого кольору, бо будувати будинки в інших кольорах заборонено. На тлі чорних вулканічних пейзажів це виглядає дуже контрастно, охайно і естетично.

Туристів на острові не так багато, як на Тенеріфе, а інфраструктура не дуже розвинена. Туалетів мало, душів на пляжі нема, в деяких селищах дороги досі ґрунтові.

Цей острів – про можливість поглянути на незайману природу, неземні ландшафти, прогулятися кратерами вулканів та зрозуміти, якою була наша планета тисячі років тому,

– зазначила Настя.

Українка поділилася цікавими фактами про острів Лансароте: відео

Що подивитися на Лансароте?

Як пише Lanzarote Guide Book, найпопулярнішим місцем на Лансароте є Національний парк Тіманфая з його марсіанськими краєвидами. Окрім нього, на острові варто відвідати: