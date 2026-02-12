Подорож до Непалу може здивувати не лише краєвидами, а й дуже доступними цінами на їжу. Туристи bevetravels, які побували там двічі, розповідають: у 2024 році їхні щоденні витрати становили близько 20 доларів на день.

Скільки коштує відпочинок у Непалі?

Наприклад, чашка чаю на вулиці коштує приблизно 50 непальських рупій – це близько 0,34 долара, причому за цю суму можна отримати одразу дві чашки.

Про ціни у Неаполі / інстаграм bevetravels

Порція момо (традиційних непальських пельменів) обійдеться у 100 рупій (приблизно 0,68 долара) за 10 штук. Популярна місцева закуска алу чоп також коштує близько 50 рупій (близько 0,34 долара).

Повноцінний обід у ресторані, наприклад непальський тхалі-сет (рис, карі, овочі та соуси), коштує приблизно 500 рупій – це близько 3,50 долара. Кава в кафе – приблизно 0,68 долара, лимонад або холодний чай у межах 1,30 – 1,85 долара. Навіть пиво тут доволі доступне: за крафтове доведеться заплатити близько 3,80 долара, тоді як місцевий лагер, наприклад Gorkha, коштує приблизно 2,45 долара.

Для порівняння: великий бургер у хорошому закладі може коштувати близько 4 доларів. За словами туристів, це був один із найсмачніших бургерів у їхньому житті.

Оренда житла в Непалі в середньому стартує приблизно від 27 доларів і може сягати 75 доларів за ніч – це варіанти з більш-менш хорошими умовами, зазначається на Idealista. Звісно, кінцева ціна залежить від локації, площі, рівня комфорту та типу апартаментів.

