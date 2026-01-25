Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на публікацію сторінки Jane.prorvina.

Про свій досвід відпочинку на Тенеріфе розповіла українська туристка. За її словами, вона й не очікувала, що настільки красива та насичена подорож може коштувати так недорого, особливо з огляду на можливість побачити справжнє літо посеред зими.

Переліт у дві сторони авіакомпанією Ryanair обійшовся всього у 75 євро, попри те, що йдеться про подорож фактично на інший континент. Цікаво, що багаж коштував навіть дорожче, близько 100 євро в обидва боки, тоді як подорож із ручною поклажею виходить значно дешевшою.

На Тенеріфе туристка подорожувала у складі організованого туру від місцевої компанії. У вартість було включено сім ночей проживання в готелі зі сніданками, басейном і видом на океан, трансфер з аеропорту та назад, а також усі трансфери й екскурсії островом. Програма передбачала поїздки до вулкана, мальовничих селищ, лаврових лісів, популярних пляжів і була спланована так, щоб уникати великих натовпів туристів.

Окремим бонусом стала морська прогулянка на приватній яхті з пошуком дельфінів, їжею та напоями – ця розвага також входила у вартість туру. Загалом такий тижневий відпочинок коштував 890 євро з людини.

Харчування поза сніданками, обіди та вечері оплачувалися окремо. За словами туристки, один прийом їжі в ресторані обходився приблизно у 15 – 20 євро, а покупки в супермаркетах дозволяли суттєво зекономити: наприклад, круасани коштують близько 50 центів.

У вільний час група або гуляла пішки поблизу готелю, або пересувалася громадським транспортом: автобусні поїздки коштували зовсім недорого. У підсумку повноцінний, комфортний тиждень на Тенеріфе з екскурсіями та трансферами обійшовся приблизно у 1200 – 1300 євро з людини.

Що цікавого відвідати на Тенеріфе?

Виділіть день для Національного парку Тейде – тут на вас чекають фантастичні, майже місячні пейзажі та підйом на гору Тейде, найвищий вулкан Іспанії. Увечері це одне з найкращих місць на острові для спостереження за зоряним небом, пишуть на платформі TripAdvisor.

Вирушайте в океан на морську прогулянку для спостереження за китами та дельфінами – з води відкриваються вражаючі краєвиди на скелі Лос-Гігантес.

Для спокійнішої атмосфери прогуляйтеся Сан-Крістобаль-де-ла-Лагуною, містом зі збереженою колоніальною архітектурою та затишними вулицями.

Любителям гастрономії варто заїхати на один із місцевих виноградників – на острові їх понад 70, і там можна продегустувати вина з унікальним вулканічним характером.

