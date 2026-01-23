Користувачка тіктоку @chuzhozemka1 оцінила шотландські міста, в яких вже встигла побувати, й коротко поділилася враженнями про кожне з них.

Читайте також Як з'їздити на 3 дні у Будапешт всього за 10 тисяч гривень: реальний досвід туристки

Як українка оцінила міста Шотландії?

Единбург – 10 балів з 10. У столиці Шотландії збереглося чимало середньовічної архітектури і містичних локацій. Скільки б разів українка не приїжджала в Единбург, щоразу у неї виникає ефект "вау".

Інвернес – 7 з 10. Найпівнічніше місто Шотландії є ідеальною точкою для старту подорожі Гайлендсом (історико-географічною частиною країни). З Інвернесу відкривається безліч маршрутів до неймовірних місць – озера Лох-Несс, локацій серіалу "Чужоземка".

Глазго – 8 з 10. Сюди варто їхати заради архітектури. У Глазго вона дуже різноманітна й смілива. Поціновувачам міської естетики сподобається.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали, куди піти у Глазго, щоб закохатися у це місто. Глазго цілком справедливо називають містом контрастів. Тут на кожному кроці можна знайти щось особливе – від величних соборів і музеїв світового рівня до маленьких затишниз вуличок, що зберігають дух колишнього індустріального центру Шотландії.

Стерлінг – 9 з 10. Це невелике затишне містечко з великою кількістю історичних пам'яток. Саме тут можна побачити замовк, в якому коронували королеву Шотланідї Марію Стюарт. За словами українки, у Стерлінгу здається, що гуляєш декораціями історичного фільму.



Будинки місцевих мешканців у Стерлінгу / Фото Depositphotos

Бремер – 10 з 10. У це шотландське село українка повертається знову і знову. З Бремера стартує безліч пішохідних маршрутів, а зовсім поруч розташований один з найбільших і найкрасивіших заповідників Великої Британії – Кернгормс. Природа у ньому просто неймовірна.

Балатер – 8 з 10. У цьому містечку розташована літня резиденція королеви Вікторії – Балморал. Замок збудований в готичному стилі і тут досі панує атмосфера тихої розкоші, спокою і королівської стриманості.



Замок Балморал / Фото Depositphotos

Данді – 6 з 10. Це місто варто побачити тим, хто цікавиться мистецтвом і дизайном, – їм точно сподобається у музеї дизайну V&A Dundee. Іншим туристам мандрівниця не радить їхати спеціально у Данді – його можна відвідати дорогою до інших локацій.

Стонгейвен – 8 з 10. Місто розташоване на березі Північного моря, а тому тут панує унікальна атмосфера – спокійно і водночас якось по-святковому.

Острів Скай – 9 з 10. У Шотландії є багато не менш красивих, але менш популярних островів. На Скай найкраще їхати у квітні – травні, коли туристів ще не багато, а природа вже у всій красі.

Острів Скай у Шотландії / Фото Depositphotos

Шетландські острови – 10 з 10. Саме тут українка нарешті відчула настрій острівного життя. Шетландські острови – це буквально край Шотландії. Час тут сповільнюється, відчувається людське тепло і потужна сила природи.

Оркнейські острови – 8 з 10. Ці острови розташовані ближче до цивілізації, тому острівного настрою нема. Але зате природа дуже красива.

Українка оцінила шотландські міста: відео

Коли найкращий час, щоб поїхати у Шотландію?

Як пише Get your guide, Шотландія прекрасна у будь-яку пору року. З січня по березень тут несезон, а тому ціни на квитки і проживання дешевші. Хоч світловий день і короткий, але це чудова нагода, щоб недорого відвідати музеї та замки.

Квітень та травень – ідеальні для прогулянок. Шотландське нагір'я навесні вражає своєю красою і запашним ароматом трави й квітів. Багато туристів приїжджають в цей час, щоб піти у мальовничий похід.

Влітку в Шотландії відбуваються традиційні Ігри горян, а тому тут дуже цікаво. З мінусів – це більша кількість туристів, аніж в інші місяці.

У грудні в Шотландію можна поїхати на різдвяні ярмарки. Словом, тут завжди є чим зайнятися.