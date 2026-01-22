Поля Зборівська у своєму тіктоці розповіла, як їй вдалося побачити столицю Угорщини всього за 10 тисяч гривень.

Ціни у Будапешті: як українці вдалося так бюджетно мандрувати?

Поля їхала у Будапешт двома потягами. За квиток з Києва до Чопа вона заплатила 570 гривень. Ще 1228 гривень за потяг Чоп – Будапешт-Келеті. У дві сторони вийшло 3590 гривень. Це гарна економія, адже, за словами дівчини, якщо обирати прямий потяг з Києва у Будапешт, то таку суму доведеться заплатити лише в одну сторону.

Апартаменти дівчина бронювали на Booking і вони виявилися просто чудовими – всього 10 хвилин ходьби від парламенту та ідеальні умови. За три ночі вона заплатила всього 2708 гривень, оскільки повну вартість (5416 гривень) ділила на двох. Мандрівниця навіть поділилася назвою цих апартаментів – Tatra 4 Studios.

Квиток на громадський транспорт у Будапешті обійшовся мандрівниці у 364 гривні і діяв цілу добу. До слова, якщо купуєте квиток в автоматі, то валідувати в транспорті його вже не потрібно – час дії вказаний на самому квитку. Таксі дівчина викликала двічі – з вокзалу до апартаментів й у зворотному напрямку. Одна поїздка коштувала близько 400 – 500 гривень.

Зверніть увагу! Угорська валюта – форинти, але всюди можна розрахуватися карткою. Якщо ж у вас євро, то продавці на вулиці швидше за все видадуть решту форинтами.



Ціни у закладах дещо дорожчі, аніж в Україні. Крім того, багато ресторанів додають до чеку відсотки за обслуговування. Іноді це може бути навіть 15% з кожного гостя, а не за столик. Тому варто бути готовим до того, що ви заплатите більше, аніж розраховували.

До замку Буди Поля підіймалася фунікулером і заплатила 600 гривень у дві сторони. Але з'ясувалося, що зовсім поруч був безкоштовний ліфт, а тому вона не радить йти на фунікулер.

Загалом поїздка обійшлася дівчині у 7,7 тисячі гривень без врахування витрат на їжу. Мандрівниця припускає, що на все у неї пішло близько 10 тисяч гривень.

Що обов'язково треба зробити у Будапешті?

Туристичний путівник Lonely Planet дав кілька порад, чим обов'язково треба зайнятися у Будапешті:

проїхатися центром міста на трамваї №2, маршрут якого пролягає через найкрасивіші локації міста;

повечеряти в історичному ресторані New York Café, інтер'єр якого просто заворожує. Щоб не стояти в черзі, краще заздалегідь забронювати столик;

прогулятися вулицею Андраші та міським парком;

провести день на острові Маргарити.

Ну і звичайно треба поплавати ввечері на кораблику по Дунаю, щоб зробити фото на тлі сяючого парламенту, відвідати Рибацький бастіон та інші пам'ятки культури й архітектури.