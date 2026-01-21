Цікаво, що ця країна зовсім крихітна – її площа становить всього 13,8 кілометра квадратних. Це так само, як площа Тернопільської області. При цьому вона одна з найрельєфніших у Європі, а тому дуже красива. Країна ця – Чорногорія. 24 Канал розповідає, чому ви мусите побачити її хоча б раз у житті.

Чим унікальна Чорногорія?

Пляжний відпочинок

У Чорногорії можна знайти пляжний відпочинок на будь-який смак. Це може бути гучна Будва з вечірками і довгими пляжами, тихі села Которської затоки, закриті бухти та портові містечка. Кожен турист знайде свій улюблений формат. До того ж Адріатичне море кришталево-чисте і тепле, а тому можна купатися цілими годинами.



Пляж у селі Доброта в Чорногорії / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Унікальна природа

Краєвиди Чорногорії часто порівнюють з норвезькими фіордами. Тут немає класичних льодовикових фіордів, але є гори, які їх нагадують. Наприклад, Которську затоку, яка оточена мальовничими горами, вважають однією з найкрасивіших заток у світі.



Которська затока / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Зовсім з іншого боку Чорногорія відкривається у Національному парку Дурмітор. Тут старовікові ліси поєдналися з суворими горами, мальовничими озерами і річками. Як пише Lonely Planet, дослідження Дурмітора варто розпочинати з міста Жабляк, з якого можна пішки або на велосипеді дістатися до деяких пішохідних стежок. До слова, цей парк належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Красива архітектура

У маленьких чорногорських містечках здається наче потрапляєш у середньовіччя. Красива архітектура, вузькі бруковані вулички, середньовічні церкви – усе тут нагадує кадри з фільму. Обов'язково варто відвідати Котор, острівець Свєті-Стефан, який вже став візитівкою Чорногорії, культурну столицю країни Цетіньє, атмосферний Пераст та інші місця.



Архітектура в звичайному селі у Чорногорії / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Коли найкращий час, щоб поїхати у Чорногорію?

Пляжний сезон у Чорногорії розпочинається наприкінці травня і триває до кінця вересня. У серпні погода найспекотніша, адже стовпчики термометрів підіймаються до +30 градусів. За таких умов багато не погуляєш – залишається лише лежати на пляжі. Якщо ви хочете поєднати пляжний відпочинок з відвідуванням інших цікавих місць, то найкраще їхати у Чорногорію в червні. Тоді море вже достатньо прогріте, а повітря ще не таке спекотне.

До слова, у Чорногорію варто їхати навіть взимку, адже можна покататися на лижах на курортах Колашин та Жабляк.