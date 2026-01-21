Користувачка тіктоку Єлизавета Гацко летіла на цей острів в Індонезії разом з мамою. Вона відмовилася від традиційного формату відпочинку на Балі – оренди віл у різних частинах острова – оскільки для мами часті переїзди могли виявитися складними. Натомість дівчина обрала один з найкрутіших готелів Балі.

Скільки українка витратила за люксову відпустку на Балі?

Дівчина вирішила зупинитися у готелі The Apurva Kempinski Bali. До слова, його навіть визнали найкращим курортним готелем Індонезії у 2024 році. Готель виявився розкішним – він простягався аж на 14 гектарів, мав вихід до океану, величезний басейн та безліч розкішних ресторанів, в які відвідувачі приїжджають з усього острова.

За словами Єлизавети, готель був настільки дивовижний, що з нього можна навіть не виходити. За 10 днів відпочинку вона заплатила 4 тисячі доларів за двох. У вартість також входили сніданки, які були дуже смачні та різноманітні.

Під час заселення Єлизавета внесла депозит у 1200 доларів, який вони з мамою використали за 3 дні. Виявилося, що ціни у готелі дійсно значно дорожчі, ніж на острові. Наприклад, масаж у готелі коштував 100 доларів, а за його межами – 15 – 20 доларів.

Летіли жінки з Варшави, тож аби добратися з України у Польщу заплатили ще близько 500 доларів за двох в обидві сторони. Добиралися вони потягом. У Варшаві вони залишилися в готелі, щоб відпочити з дороги. Він обійшовся у 400 доларів. Сам переліт коштував близько 3 – 3,5 тисячі доларів за двох.

Сумарно відпочинок обійшовся у 10 тисяч доларів. Мама Єлизавети були дуже задоволена і зізналася, що наче побувала у раю.

Коли найкращий час, щоб полетіти на Балі?

Як пише Lonely Planet, упродовж року температура повітря на Балі коливається у межах +28…+32 градусів, але в гірських районах може бути прохолодніше. Сухий сезон триває з квітня по вересень і це найкращий час, щоб спланувати відпустку. З листопада по березень на Балі падають дощі, а тому часті зливи – гарантовані.

А скільки коштує відпочинок на Мадейрі?

Україна Ольга 8 днів відпочивала на португальському острові Мадейра і розповіла, які тут ціни. За готель на базі сніданків та переліт вона заплатила 22 тисячі гривень. Щоб побачити більше острова, жінка орендувала автомобіль на 5 днів, що коштувало їй 280 євро разом з пальним і паркуванням. Страви в ресторанах коштували в середньому 15 – 20 євро.

Жінці дуже сподобалася Мадейра, а тому вона вважає, що цей відпочинок вартував кожного витраченого центу.