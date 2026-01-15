Користувачка тіктоку @olga.travel.ua детально розповіла, у скільки їй обійшовся відпочинок на Мадейрі. Про це повідомляє 24 Канал.

Які ціни на Мадейрі?

Ольга летіла на Мадейру в грудні і заздалегідь забронювала тур за 66 тисяч гривень на трьох, тобто по 22 тисячі з однією людини. У вартість туру входило проживання у готелі та сніданки, переліт, трансфер з і до аеропорту, а також страховка. Летіли туристи без багажу – лише з рюкзаками.

Мандрівниця радить обов'язково орендувати на Мадейрі автомобіль, щоб побачити всі найкрасивіші місця острова. За 5 днів оренди автівки українка заплатила 280 євро. У цю суму входить також пальне і плата за паркування. До речі, Ольга проїхала на Мадейрі 500 кілометрів, а за бензин заплатила всього 24 євро.

Оскільки сніданки входили у вартість туру, то витрачати гроші треба було тільки на обіди і вечері. Однак мандрівниця часто скуплялася в супермаркеті – за день витрачала близько 8 – 10 євро. Страви у ресторанах коштували близько 15 – 20 євро з людини.

Це було варте кожного центу – краєвиди, океан, емоції. Мадейра вміє закохувати,

– наголосила мандрівниця.

Українка розповіла про ціни на Мадейрі: відео

Яка погода на Мадейрі взимку?

За даними ресурсу Met Office, зима на Мадейрі м'яка завдяки гірському мікроклімату та океанським течіям. Температура повітря вдень коливається у межах +18…+20 градусів, однак є велика ймовірність потрапити під дощ. Опади тут короткі, а не затяжні, тому небо швидко знову стає ясним.

Це чудовий час для теплих прогулянок, коли набридли морози і сніги, однак покупатися в океані точно не вийде – для цього краще їхати на Мадейру влітку.

Які локації варто побачити на Мадейрі?

Раніше ми розповідали про 8 місць на Мадейрі, побачивши які ви вважатимете цей острів найгарнішим у Європі. У списку є природні вулканічні басейни Porto Moniz, чорний вулканічний пляж Сейшал, місто Сантана, у якому можна побачити традиційні кольорови будиночки, та інші локації.

Мадейра – це не острів для лінивого відпочинку. Сюди треба їхати, щоб багато гуляти і щодня відкривати для себе нові місця.