У цій добірці зібрали 8 місць, які доводять, що Мадейра – найкрасивіший острів. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Українка детально розповіла, у скільки їй обійшовся відпочинок на Занзібарі

Які місця на Мадейрі варто побачити хоча б раз у житті?

1. Pico do Arieiro. На цій горі, висота якої становить 1818 метрів над рівнем моря, можна спостерігати за найгарнішим світанком, який точно запам'ятається на все життя.

2. Ponta de Sao Lourenco. Цей мис на сході острова дуже відрізняється від решти ландшафту Мадейри. Річ у тому, що мис нагадує пустелю при тому, що вся територія Мадейри покрита буйною зеленню.



Унікальний мис на Мадейрі / Фото Depositphotos

3. Pico Ruivo. Це найвища гора Мадейри, яка височіє на 1862 метри над рівнем моря. Як зазначили на ресурсі Visit Madeira, підйом на вершину нескладний і триває 1,5 години, а тому кожен може насолодитися неймовірним гірським маршрутом.

4. Fanal Forest. Це той самий магічний лавровий ліс у тумані, що нагадує декорації з фільму у жанрі фантастика.

Зверніть увагу! Віднедавна влада обмежила доступ туристів до лісу Фанал – тепер вони не можуть вільно гуляти між стародавніми деревами. Відвідувачам дозволено пересуватися лише по відведеному маршруту, оскільки майже всі дерева обгороджені. Таке рішення схвалили, щоб захисти ліс, який охороняється ЮНЕСКО. Зауважимо, що раніше люди пересувалися тут вільно та влаштовували фотосесії. Як стверджують у мерії, це прискорювало ерозію ґрунту та загрожувало екологічному балансу.

Містичний Фанальський ліс / Фото Depositphotos

5. Porto Moniz. Ці природні вулканічні басейни з кришталевою водою є чи не найкращим місцем для купання на острові. Вхід на територію комплексу платний і коштує 3 євро, що зазначено на офіційному сайті. У зимовий період басейни відкриті з 9 ранку по 17:00.

6. Seixal Beach. Чорний вулканічний пляж – одна з улюблених локацій туристів. Краєвиди тут нагадують космічні пейзажі. Пляж має облаштовану інфраструктуру, а вхід на нього безкоштовний.

7. Santana. У місті Сантана можна побачити традиційні кольорові будиночки Мадейри. Місто невеличке, але дуже атмосферне.

8. Cascata dos Anjos. Це унікальний водоспад на Мадейрі, під яким колись навіть можна було проїхатися автомобілем. "Водоспад ангелів" каскадом падає по скелі на стару регіональну дорогу та вливається в море внизу.



Унікальний водоспад на Мадейрі / Фото Depositphotos

Що треба знати перед тим, як їхати на Мадейру?

Мадейра не підходить для типового лінивого відпочинку на пляжі. Якщо ви хочете цілими днями лежати на пляжі і купатися у теплій водичці, то цей острів може вас розчарувати. Мадейра – це місце, яке треба досліджувати. Сюди варто їхати тим, хто прагне активного відпочинку і пригод. Щоправда, купальник все одно варто з собою прихопити, адже на острові є кілька піщаних пляжів.