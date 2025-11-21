Якщо вам цікаві подробиці про цю локацію, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку у фейсбуці Picture the World.

Яка популярна локація на Мадейрі зачинена для туристів?

Фаналський ліс змінився – тепер він зовсім інший для відвідувачів. Станом на листопад 2025 року майже 98 відсотків стародавніх лаврових дерев обгороджені, і пройти можна лише через спеціально визначені коридори з металевими бар'єрами.

Як виглядає Фаналський ліс: інстаграм hannes.outdoor

Такі заходи впроваджені 3 листопада 2025 року для захисту крихкої екосистеми від зростаючого потоку туристів. У найближчі тижні також планується введення нового вхідного внеску та оновлених правил паркування, щоб краще організувати простір і підтримати зусилля з охорони природи.

Хоча ці обмеження необхідні для збереження довкілля, вони означають кінець колишнього способу відчуття Фаналського лісу і обмежують можливості для фотографій: від пейзажних до портретних і навіть весільних сесій. Цей крок знаменує важливий поворотний момент у взаємодії людей із колись диким і містичним місцем.

Містична атмосфера Фаналського лісу: дивитись відео

Як пише Jm.Maderia, вільна партія попередила про "незворотну деградацію" Фаналського лісу, одного з найвідоміших об'єктів Лаурісільви, що входить до спадщини ЮНЕСКО.

Марта Софія, кандидатка Лівре до міської ради Фуншала, заявила, що неконтрольований туризм і неефективне управління знищують багатовікові дерева, прискорюють ерозію ґрунту та загрожують екологічному балансу.

Вона підтримала тимчасове закриття лісу як необхідний крок для його відновлення та критично оцінила роботу місцевих органів влади й інститутів, відповідальних за охорону природи.

