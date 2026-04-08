Як розповідає Travel Off Path, мовиться про столицю Латвії, Ригу. Це місто має амбітні плани – не лише заманити більше мандрівників, а й більше авіакомпаній та рейсів.

Чому варто побачити Ригу?

Рига особливо прекрасна у грудні – саме тут є одні з найатмосферніших різдвяних ярмарків Європи. Продавці одягаються у довгі плащі темно-червоного кольору, і все виглядає так, ніби ви перенеслися у середньовіччя. Але і в інші пори року Рига також має чим здивувати.

Як пише Lonely Planet, Рига – це модерна столиця, де межа між містом та сільською місцевістю стерта. Іноді в місто забігають пухнасті мешканці лісів, а на ринку тут продають щойно зібрані гриби. Експерти радять прогулятися Старим містом, зайти у Церкву святого Петра, зелену вежу якої добре видно з різних куточків міста, та вирушити у круїз річкою Даугава.

Вид на Ригу

Влітку прогулянки містом можна поєднати з відпочинком на пляжі в Юрмалі, що за пів години їзди від Риги. Крім того, у столиці обов'язково треба відвідати Ризький центральний ринок, який є одним з найбільших у Європі. У цьому лабіринті з торговців можна знайти все: свіжі морепродукти, імпортні сири, латвійські страви тощо. Тут можна дешево поїсти та сповна відчути колорит країни.

Які існують проблеми зі сполученням у Ризі?

Наразі американські туристи не можуть дістатися Риги прямим рейсом, а тому змушені летіти в Гельсінкі і там робити пересадку. Однак влада вже працює над тим, аби залучити авіакомпанії і запустити рейси у США. Це допоможе Латвії значно збільшити туристичний потік і перетворитися на нову модну європейську столицю.

