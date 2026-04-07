Туристка Анастасія @anastasiia_pvlk запитала українців у Threads, що варто знати перед поїздкою, наскільки безпечне місто та які заклади варто відвідати. Дівчина додала, що хоче взяти штатив, але боїться, що вкрадуть камеру, поки вона буде фотографуватися.

Читайте також Чому туристам не варто потикатись у Париж цього літа і які 3 міста побачити замість нього

Насправді у таких людних місцях як Ейфелева вежа, Лувр, Сен-Жермен – крадіжки трапляються рідко, проте як і у будь-якому великому місці слід завжди зберігати уважність, бо через неуважність можна втратити навіть телефон.

Що потрібно знати туристам про Париж?

Користувачка розповіла, що смачну каву в Парижі можна випити не в ресторанах, а в спеціалізованих кав’ярнях. До списку увійшли мережі Noire, Café Nuances, Kitsuné зі смачною кавою.

Далі у коментарі дівчині навіть запропонували допомогу у зйомці контенту.

Також я допомагаю в зйомці контенту, як раз для таких випадків. Щоб ваша техніка не пішла зі штативом. На велосипедах проїжджають та крадуть з рук телефони. Ну і так, звісно, крадуть в туристичних місцях,

– йдеться у коментарі @bonjour.ilona до допису.

Інші також відзначили, що якщо ви не ходите в небезпечні райони ввечері та доглядаєте за своїми речами – нічого з вами не трапиться. Проте сумку і штатив таки справді краще тримати при собі.

Окрім того, у коментарях дали цінну пораду, яка допоможе зекономити гроші.

"В ресторанах завжди просіть воду "une carafe d’eau" (графин води), якщо не хочете платити 6 € за пляшку. У Франції вода з крану питна, ось 4 роки п'ю і ще жива. Квитки у Лувр беріть онлайн заздалегідь. І знайте, що випічка смачна у всіх булочних, а не тільки в тих, що рекламують в інстаграмі", – порадила у коментарях користувачка @olga__prokopenko.

Також дівчині порадили відвідати Starbucks Opera – найрозкішній заклад відомої мережі у всьому світі. Кава тут така ж, як усюди, проте інтер’єр вразить з перших секунд.

Як виглядає Starbucks Opera у Парижі: дивіться відео

До слова, туристка Дарина попередила, що дешеві квитки до Парижа можуть виявитися не такими вже й вигідними через віддаленість аеропортів, що призводить до додаткових витрат на трансфер. Про це вона розповіла у своєму Threads.

Часто квиток дешевий через нічний або дуже ранній виліт, тому туристам доводиться більшу суму платити за таксі, або проводити кілька годин вночі в аеропорту. Інколи "дешево" – це просто ілюзія економії.

Також додамо, що Париж вже вп’яте поспіль очолив рейтинг зі 100 найкращих туристичних напрямків, пише Travel + Leisure. Його називають найпривабливішим містом планети. Успіх міста забезпечили розвинена туристична інфраструктура, насичене культурне життя та фокус на сталому розвитку.

Додатковий інтерес у туристів викликало повторне відкриття Собору Паризької Богоматері, яке стало однією з ключових подій року.

