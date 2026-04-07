Туристка Анастасия @anastasiia_pvlk спросила украинцев в Threads, что стоит знать перед поездкой, насколько безопасен город и какие заведения стоит посетить. Девушка добавила, что хочет взять штатив, но боится, что украдут камеру, пока она будет фотографироваться.

На самом деле в таких людных местах как Эйфелева башня, Лувр, Сен-Жермен – кражи случаются редко, однако как и в любом большом месте следует всегда сохранять внимательность, потому что из-за невнимательности можно потерять даже телефон.

Что нужно знать туристам о Париже?

Пользовательница рассказала, что вкусный кофе в Париже можно выпить не в ресторанах, а в специализированных кафе. В список вошли сети Noire, Café Nuances, Kitsuné с вкусным кофе.

Далее в комментарии девушке даже предложили помощь в съемке контента.

Также я помогаю в съемке контента, как раз для таких случаев. Чтобы ваша техника не ушла со штативом. На велосипедах проезжают и воруют из рук телефоны. Ну и так, конечно, воруют в туристических местах,

– говорится в комментарии @bonjour.ilona к сообщению.

Другие также отметили, что если вы не ходите в опасные районы вечером и ухаживаете за своими вещами – ничего с вами не случится. Однако сумку и штатив таки действительно лучше держать при себе.

Кроме того, в комментариях дали ценный совет, который поможет сэкономить деньги.

"В ресторанах всегда просите воду "une carafe d'eau" (графин воды), если не хотите платить 6 € за бутылку. Во Франции вода из крана питьевая, вот 4 года пью и еще жива. Билеты в Лувр берите онлайн заранее. И знайте, что выпечка вкусная во всех булочных, а не только в тех, что рекламируют в инстаграме", – посоветовала в комментариях пользовательница @olga__prokopenko.

Также девушке посоветовали посетить Starbucks Opera – самое роскошное заведение известной сети во всем мире. Кофе здесь такой же, как везде, однако интерьер поразит с первых секунд.

Как выглядит Starbucks Opera в Париже: смотрите видео

К слову, туристка Дарья предупредила, что дешевые билеты в Париж могут оказаться не такими уж и выгодными из-за удаленности аэропортов, что приводит к дополнительным расходам на трансфер. Об этом она рассказала в своем Threads.

Часто билет дешевый из-за ночного или очень раннего вылета, поэтому туристам приходится большую сумму платить за такси, или проводить несколько часов ночью в аэропорту. Иногда "дешево" – это просто иллюзия экономии.

Также добавим, что Париж уже пятый раз подряд возглавил рейтинг из 100 лучших туристических направлений, пишет Travel + Leisure. Его называют самым привлекательным городом планеты. Успех города обеспечили развитая туристическая инфраструктура, насыщенная культурная жизнь и фокус на устойчивом развитии.

Дополнительный интерес у туристов вызвало повторное открытие Собора Парижской Богоматери, которое стало одним из ключевых событий года.

