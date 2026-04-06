Популярный тревел-блогер из Тенерифе выделил 5 типичных ошибок, которые туристы совершают на самом большом острове Канарского архипелага. По его словам, именно они мешают увидеть "настоящее" лицо острова, рассказывается в Express.

Смотрите также Греция, Италия и Франция без толп: эти 3 острова даже в сезон не переполнены туристами

Какие ошибки делают большинство туристов во время отдыха на Тенерифе?

Оставаться только на юге острова

Юг – это солнце и отели, но душа Тенерифе расположена на севере: в Анага, Ла-Оротаве и Гарачико. Именно там начинается настоящая магия,

– советует блогер.

Бояться погоды на севере

Возможно, там немного прохладнее или больше тумана, но это добавляет острову неповторимой атмосферы.

Туман в лесах лавровых деревьев – это не плохой прогноз, а самая фотогеничная атмосфера, которую вы когда-либо увидите. Возьмите легкую куртку,

– добавляет блогер.

Игнорировать логистику

Дороги на горе могут показаться короткими на карте, но серпантин занимает много времени. Поэтому не стоит спешить: Тенерифе не для тех, кто торопится.

Посещать гору Тейде в пик дня

Тейде – активный вулкан высотой 3 718 метров, и его обязательно стоит увидеть. Однако блогер советует избегать обеда, когда там жарко и больше всего людей.

Подождите до захода солнца. Наблюдать, как солнце садится над облаками – это опыт на всю жизнь,

– отмечает он.

Еда для туристов

Забудьте о замороженной паэлье в портах, – советует блогер. Ищите гуачинчи на севере острова. Местное вино и свежий осьминог – вот настоящий вкус Тенерифе.

Смотрите также Забудьте о Греции и Италии: 3 неизвестные страны, которые предлагают значительно более яркие впечатления

Когда и почему стоит посещать Тенерифе?

Весна (апрель – июнь) – один из лучших периодов для поездки: тепло, солнечно, а толпы еще небольшие, рассказывается в Lonely Planet. Это отличное время для походов в горы Анага, Национальный парк Тейде и Тено, катания на велосипеде, парапланеризма и подводного плавания.

Лето (июль – август) – погода солнечная и теплая, а пляжи переполнены. Высокие цены на отели и рейсы, но отличная возможность насладиться курортным отдыхом.

Плечевой сезон (сентябрь – ноябрь) – толпы спадают, а цены на отели и рейсы падают. Сентябрь еще теплый, и Атлантика хорошо прогрета для купания. Это отличное время для сочетания пляжей, походов в горы, дегустации местного вина и осмотра культурных достопримечательностей Санта-Крус и Ла-Лагуны. Октябрь может быть дождливым, но это компенсируется тишиной и спокойствием острова.

Зима (декабрь – февраль) – январь идеален для наблюдения за китами, больших волн и Рождественских праздников. Февраль – время знаменитого Карнавала в Санта-Крус с парадами, вечеринками и ритмами самбы.

Какие еще советы должны знать туристы?